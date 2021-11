Xak, Law y Johnny Fox, los españoles que triunfan en breakdance y lucharán por las medallas de París 2024

Desde este jueves y hasta el sábado, se celebra en Polonia la gran cita del breaking (también conocido como breakdance). Se trata de la Red Bull BC ONE. Hasta Gdansk, ciudad polaca en la que se disputa, se han desplazado tres españoles: dos B-Boys, Xak y JohnnyFox, y una B-Girl, Law.

Xak, que empezó en esto hace ya 20 años, llega como invitado directo por lo que representa a estas alturas su figura internacionalmente, siendo el único español en el line up de invitados de este año, y el tercero en conseguirlo en las dos décadas de historia de la competición.

Law se clasificó tras ganar la Final de España de B-Girls y JohnnyFox, subcampeón en la de B-Boys, ocupa la plaza de Grazy tras su renuncia por motivos laborales. Ambos se enfrentaron este jueves a los mejores bailarines de más de 50 países en el Last Chance Cypher que daba los últimos billetes para la Final.

El breaking está de moda o se podría decir que está en su momento de máximo reconocimiento. Como todo lo que surge de la cultura hip-hop, desde su origen en la década de los sesenta en barrios neoyorkinos como el Bronx y Brooklyn, esta disciplina se ha enfrentado al rechazo de la sociedad durante décadas y hoy sigue luchando en contra de los prejuicios tras ser incluida en el programa olímpico de París 2024.

Juan de la Torre 'Xak' Gianfranco Tripodo Red Bull

EL ESPAÑOL ha querido conocer más en profundidad a Xak, JohnnyFox y Law. Para empezar, sus nombres reales son Juan de la Torre (Lucena, 1987), Jonatan Caballero (Barcelona, 1995) y Laura García (Granada, 1994), respectivamente. Y bajo un aka (o pseudónimo), llevan practicando breaking desde que eran niños.

A JohnnyFox, por ejemplo, esto le viene de su padre que "empezó a bailar en los metros de Barcelona cuando la movida llegó a España, allá por 1984", nos cuenta. A los 13 años se apuntó a dar clases. Law se vio atraída por el mundillo tras ver una exhibición en su ciudad y con 14 empezó a aprender por su cuenta. Xak, el más veterano de los tres, comenzó también a los 14, pero en su caso fue un compañero de clase el que le enseñó lo básico y a partir de ahí creció solo.

En España, el breaking ha sufrido una evolución notable aunque los tres coinciden en un punto clave: desconocimiento. "Las instituciones siempre nos han tratado de monos de feria, eso en el caso de que supieran de esta disciplina...", denuncia JohnnyFox. Ahora, con la entrada en los Juegos Olímpicos, están notando un cambio: "La oportunidad de estar en París 2024 es muy positiva para toda esa gente que piensa que el breaking es un baile sin sentido", analiza Law.

¿Es fácil dedicarse al breaking?: "Hay que entrenar realmente como un atleta de élite. Son horas en el gym preparando el físico, horas en la cocina para llevar una alimentación sana, horas en el fisio para mantener la maquinaria a punto, horas en el psicólogo para saber cómo manejar según que situaciones emocionales por la alta exposición constante al estrés y la ansiedad, y sobre todo muchísimas horas en el suelo, limpiando la técnica y creando nuevos repertorios de movimientos y combinaciones", explica JohnnyFox.

Ahora mismo competir no te da ningún tipo de beneficio económico Xak

La exigencia es máxima y el mayor enemigo en gran parte de los casos son las lesiones. Luego está el tiempo que cada uno puede dedicar a su preparación, siendo raro el que no lleva a cabo al mismo tiempo otra profesión. Juan (Xak) estudió Derecho y trabaja como mentor de bailarines y asesor artístico y Laura (Law) es quiromasajista y monitora de fitness. "El breaking para mí no es un hobby, es un estilo de vida, con la diferencia que mi tiempo al 100% no es solo entrenar y competir, sino que tengo que compaginar con el trabajo, la familia…", apunta Law. Xak es claro: "Ahora mismo competir no te da ningún tipo de beneficio económico".

Tampoco lo han tenido fácil para encontrar un espacio determinado para entrenar y así lo señala JohnnyFox: "Hasta hace menos de un año teníamos que seguir 'peleando' con los de seguridad del metro para que nos dejaran utilizar el suelo para entrenar…".

Por suerte, para muchos esto ha cambiado con el salto olímpico que ha dado la disciplina, acercándoles a patrocinios, ayudas gubernamentales y accesos a sitios de entrenamiento exclusivos, como el CAR de Madrid en el CSD. "Ahora estamos a la espera de ver cómo evolucionan las ayudas, las becas, el acceso a entrenadores personales…", añade Xak.

Hasta hace poco teníamos que seguir 'peleando' con los del Metro para que nos dejaran utilizar el suelo para entrenar JohnnyFox

La vida de Johnny ha cambiado. "Mi día a día es bastante diferente al de una 'persona normal', que su día se basa en trabajar, comer y descansar lo que pueda, para luego volverse a despertar para ir a trabajar otra vez. El breaking es un vicio, un vicio que al final se convierte en tu estilo de vida. Y no encuentro palabras de agradecimiento por darme esta vida", dice.

La competición

El breaking lleva al límite a los competidores pese a que las salidas, como se llaman sus intervenciones, son de poco más de 60 segundos. En cada rutina se valora el top rock (la presentación), el footwork (trabajo en el suelo), los power moves (los pasos más 'gimnastas') y el freeze (posturas 'congeladas'). Todo ello sin saber de antemano la música que va a sonar cuando salten a la pista de baile.

El significado del breaking

Llegados a este punto, incluso para alguien que no haya tenido contacto alguno con el breaking antes, uno entiende que solo es apto para los que sienten pasión hacia esta disciplina. Por eso interesante saber qué significa para cada uno el breaking:

Xak: "El breaking me ha dado muchísimos valores como profesional y como persona. El hecho de tener que encontrarte a ti mismo, encontrar tu propia manera de hacer las cosas, te ayuda a aceptarte tal y como eres y mejorar solo lo que puedas. También el valor del trabajo duro y el sacrificio para conseguir tus metas, valores de comunidad, de empatía… y de tener pasión por lo que haces. Cuando amas algo de esta forma tan obsesiva, eso hace que no sea una carga ni un esfuerzo, sino que cada día es un regalo simplemente por poder hacer lo que te gusta".



El breaking te ayuda a conocer los límites de tu cuerpo, conocer lo peor y lo mejor de ti mismo Law

Law: "Te ayuda a conocerte, a saber qué puede llegar a hacer tu cuerpo y qué límites tiene, conocer el peor lado de ti mismo y el mejor. Te hace ver un lado de ti que existe solo cuando bailas breaking".

JohnnyFox: "Me ha hecho aprender una serie de valores, los cuales me han hecho madurar, crecer y forjar mi personalidad. Me considero una persona humilde y me gusta ayudar a las personas que puedan necesitar de mi ayuda en mi entorno. Busco poder afrontar situaciones de estrés con mayor eficacia, controlando mis emociones".

Cómo 'presentarían' el breaking

¿Cómo 'presentarían' el breaking a alguien que nunca se ha adentrado en este mundo?

Xak: "Le diría que fuera a alguna jam de barrio y a alguna competición grande, con la mente abierta y que intentara comprender a cada bailarín de manera independiente, no del breaking como un ente: son personas expresándose, que intente captar el mensaje de cada uno de ellos. Que no conciba breaking como solo o únicamente arte ni tampoco como solo deporte: que entienda que intentamos expresarnos artísticamente a través de algo físico y atlético, y que ambos mundos se unen para formar el breaking".

Laura García 'Law' Gianfranco Tripodo Red Bull

Law: "El breaking puede impresionarte para bien o para mal, pensar 'guau yo quiero hacer eso' o la reacción contraria, pensar que no podrías hacer eso nunca porque te partirías medio cuerpo. Hay que tener la mente abierta y ser consciente de que es un baile con mucho sacrificio en todos los ámbitos de tu vida, pero es muy gratificante cuando ves que puedes hacerlo y que puedes lograr grandes cosas".

JohnnyFox: "Primero le haría una breve introducción de las raíces del breaking y por lo tanto de la cultura hip-hop, para que al menos esta persona pudiera situarse. A continuación le hablaría de los valores que se transmiten y de los que trata nuestra cultura. Y para terminar contaría mis experiencias de cómo esta disciplina puede cambiarte la vida, pero sobre todo le explicaría que, con pasión, constancia y sacrificio, uno/a puede conseguir lo que se proponga".

París 2024

En el horizonte, la meta que aparece para todo aquel que se dedique al breaking al más alto nivel son los Juegos de París 2024. En tres años, será el momento en el que está disciplina finalmente se abra a todo el mundo y públicos que desconocían este mundo puedan ver de cerca todo lo que se genera en estas competiciones. Se podrán decir adiós a los prejuicios.

En España se trabaja en formar un equipo nacional, tanto de chicos como de chicas, de los que puedan salir nuestros representantes para París 2024. Por todo ello y por la ilusión que supone para todo el mundo estar en unos JJOO, nuestros tres grandes representantes del momento quieren estar ahí.

Jonatan Caballero 'Johnny Fox' Gianfranco Tripodo Red Bull

JohnnyFox lo ve como otro foco de motivación: "Mis expectativas siguen siendo las mismas, poder mejorar día a día, y preparar mi cuerpo para todas las competiciones que vengan. Al final los JJOO son 'otra plataforma más', mi nivel de exigencia ya era alto antes de que lo confirmaran como deporte olímpico, así que esta nueva oportunidad 'simplemente' es más combustible para mi motor de motivación".

Law, con los pies en el suelo -aunque en el breaking haga todo lo contrario-, se ilusiona al hablar de la cita olímpica: "Me emociona pensar en poder estar en París 2024, pero sé que es un camino muy difícil porque hay mucha gente muy buena que tiene esa misma ambición, pero tengo muchas ganas de enfrentarme a ese reto y poder representar a mi país y mi estilo en los JJOO y llevarme una medalla".

Xak, una leyenda de esto, se 'reta' con los más jóvenes que vienen por detrás: "Me encantaría ser la persona que nos represente en los Juegos de 2024, pero solo si soy el más preparado y el que está en las mejores condiciones. Si hay otra persona que esté mejor, me alegraría que nos representase porque eso significa que el breaking sigue vivo, que las nuevas generaciones vienen fuertes. Yo no voy a parar".

