España se queda sin Mundial femenino: Las Leonas se despiertan del sueño y caen ante Italia

El sueño de la selección femenina de rugby de España de ir a un Mundial cayó en saco roto. Las Leonas no jugarán la Copa del Mundo de Nueva Zelanda tras caer este domingo derrotadas ante Italia en Parma por 34-10. Italia fue muy superior a España durante gran parte de los 80 minutos y no dieron opciones a las de José Antonio Barrio. La derrota ante Escocia en la jornada anterior condenó al combinado nacional a un 'Win or go home' que acabó con un final triste.

