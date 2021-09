5.000 madrileños volvieron a correr por Madrid: la carrera popular vuelve por todo lo alto

La clásica 'Madrid Corre por Madrid' decidió renombrarse para regresar a las calles después de que en 2020 tuviera que correrse de manera virtual por la Covid-19. Este domingo MAPOMA y el Banco Sabadell han podido sacar adelante esta carrera popular con 5.000 participantes que recorrieron los 10 kilómetros que tenía esta edición de 2021. Fueron la mitad que en 2019, pero, por fin, Madrid ha vuelto a correr por Madrid en esta que, dicen quienes no faltan a la cita, es la carrera más bonita de la ciudad.

Desde las 9:00 horas los corredores salieron en tandas de 15 minutos que separaron a los primeros de los últimos, uso de mascarilla en la pre y postcompetición y un fuerte protocolo sanitario. Con salida en el paseo de la Castellana y meta en el de Recoletos, este recorrido de diez kilómetros, sin duda, ha sido menos duro para los aficionados que otras con un paisaje menos privilegiado, dando fe de ello el viceconsejero de Deportes madrileño, Alberto Tomé, que se ha colado entre los participantes.

Los 'runners' pasaron por lugares emblemáticos de la capital como el Santiago Bernabéu, la Puerta de Alcalá, la Estación de Atocha, el Museo del Prado y las fuentes de Neptuno y Cibeles. En ediciones anteriores se recorrían las calles del centro, pero en esta ocasión, por motivos de obras y las restricciones por la Covid-19, se ha elegido este recorrido. El primero en solventar el reto fue Alejandro Arias (32:59, a 3:17 minutos el kilómetro). Natalia Galisteo se impuso en la versión femenina (39:44, a 3:58). Los resultados están disponibles aquí.

Como todos los eventos organizados por MAPOMA, el componente solidario estuvo presente. Este año las entidades elegidas son las fundaciones ENVERA y 'Madrid por el Deporte'. Parte de la recaudación de las inscripciones de la última edición se donó a los proyectos solidarios de Bomberos Unidos Sin Fronteras y de la Fundación También. En total, a lo largo de toda su trayectoria, se han donado 200.000 euros a diferentes asociaciones benéficas, gracias a los corredores, que han demostrado su interés y vinculación con las pruebas que tienen un componente solidario.

Una carrera segura

Alberto Tomé explicó el orgullo que siente Madrid de acoger esta carrera durante 13 ediciones antes de que se celebrase la edición de este año. "Volvemos contemplando todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, espero que el año que viene podamos ser 10.000. Solo puedo agradecer a los patrocinadores y organizadores por dar muchas y muy buenas razones a los corredores que llenarán de color Madrid", remarcó el viceconsejero.

Madrid vuelve a correr por Madrid 2021

Ya lo había dicho un Fernando Carro todavía aquejado por los problemas físicos que le apartaron de Tokio 2020 y que no pudo correr esta edición. De hecho, no va a volver a competir en este 2021. "Es un circuito precioso, lo he corrido en el pasado y no puede haber uno mejor para correr por Madrid. Todos vamos a hacer un trabajo excelente y ojalá disfrutemos de una gran mañana en Madrid este domingo", explicaba el plusmarquista español de 3.000 obstáculos. No fallaron las previsiones y los madrileños disfrutaron de una gran carrera.

