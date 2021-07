Cristofer Benítez, gimnasta español, víctima de un ataque sexista por parte de una deportista rusa

El escándalo ha salpicado a la gimnasia española con Cristofer Benítez, atleta español de Tenerife, como víctima de un ataque sexista y de los comentarios de una patinadora rusa. Tatina Navka ha sido la responsable de la indignación de Cristofer y de todo el equipo nacional de gimnasia.

El motivo ha sido un vídeo compartido por la patinadora sobre hielo rusa a través de sus redes sociales con uno de los ejercicios de Cristofer junto a unos comentarios bastante críticos con la actitud y con los movimientos y la gestualidad del español. Un comportamiento bastante desafortunado y que han generado una importante polémica.

Esta medallista olímpica rusa ha utilizado su cuenta oficial de Instagram para cargar contra Cristofer después de mostrar su rutina deportiva realizada en la Copa de la Reina de gimnasia celebrada en Guadalajara. Un escándalo que ya está dando la vuelta al mundo, criticando el comportamiento de la patinadora.

Cristofer y el resto de gimnastas masculinos son un orgullo para nosotros y un ejemplo de lo que debe ser una sociedad abierta e inclusiva. ¡Gracias por ser pioneros! pic.twitter.com/tRinEtsa1l — Santa Cruz Deportes (@deportesctfe) July 23, 2021

Tatina Navka ha criticado la supuesta masculinidad que debería haber mostrado Cristofer en su ejercicio y que ella no ha visto, considerándolo como una falta de su personalidad. Además, ha aprovechado para dejar una crítica en la que asegura que no le gustaría que sus hijos viesen ese tipo de actitudes para no confundir lo que es ser "masculino" con ser "femenino".

"Lo masculino seguirá siendo masculino y lo femenino seguirá siendo femenino. Y mis hijos nunca verán esto y no pensarán que esta es la norma". Esta es la crítica más dura y sorprendente que ha dejado Tatina Navka en su polémico mensaje a través de sus redes sociales. Además, en su publicación, la propia patinadora aseguraba ser una persona tolerante, algo que sin duda no ha demostrado con este lamentable espectáculo.

Cristofer ha querido defenderse de este intolerable ataque en declaraciones recogidas por el periódico El Día donde ha asegurado que elige sus vestuarios y sus ejercicios en virtud de la calidad artística de sus rutinas. Además, ha confirmado que este vídeo fue colgado en el año 2019 y que ha generado comentarios terribles que se han repetido por miles, la mayoría de ellos llegados desde Rusia.

"Soy un poco especial con el vestuario y voy más a lo artístico, hago mi ropa un poco más temática. Por eso fui muy criticado en su momento". Esto ha comentado el gimnasta tinerfeño. El gimnasta de 31 años asegura sentirse muy arropado en estos momentos difíciles y defiende el buen nombre de la gimnasia artística en España donde los hombres son cada vez más aceptados. Él lleva compitiendo desde el año 2006 y ha sido uno de los primeros atletas en llevar medallas hasta su tierra, Canarias.

Cristofer siente el apoyo

La Real Federación Española de Gimnasia y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le han mostrado su apoyo total junto al de otras muchas personalidades importantes. La federación nacional de gimnasia ha dejado un comunicado bastante extenso y contundente condenando estos vergonzosos hechos.

Año tras año somos testigos del crecimiento en la participación incluso con presencia de gimnastas extranjeros. Todo nuestro apoyo a Cristofer Benítez. Gracias a todos y cada uno de los gimnastas que formáis parte de este maravilloso deporte. #ritmicamasculina — RFEGimnasia (@RFEGimnasia) July 22, 2021

"La RFEG es una federación pionera en el desarrollo y la práctica de la rítmica masculina, prueba de ello es que somos el único país que alberga competiciones nacionales oficiales tanto en la modalidad individual como en conjuntos mixtos. La RFEG es una federación pionera en el desarrollo y la práctica de la rítmica masculina, prueba de ello es que somos el único país que alberga competiciones nacionales oficiales tanto en la modalidad individual como en conjuntos mixtos".

