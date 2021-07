Ray Zapata hace soñar a España: así reaccionó el equipo de gimnasia a su ejercicio de suelo

La primera jornada de gimnasia no ha ido todo lo bien que se esperaba para España. Aunque el equipo nacional no se encuentra entre los favoritos, se presumía que Néstor Abad obtendría un mejor resultado, pudiendo optar a estar entre los 24 mejores. Pero no fue su día. En cambio, Ray Zapata no decepcionó en la modalidad de suelo en estos esperados Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

De origen dominicano, pero con pasaporte español, Rayderley Zapata animaba a sus compañeros durante la primera rotación, ya que él no salía escena hasta la segunda, hasta el suelo. Y fue ahí donde cogió la confianza suficiente para hacer un ejercicio casi perfecto. No obstante, consiguió una puntuación de 15.041 (Dificultad: 6,500 + Ejecución: 8,541).

Diagonales al límite que llevaron a sus compañeros y sobre todo a su seleccionador a ponerse de lo más nerviosos. Pero era el día de Ray Zapata, quien clavó cada una de las diagonales para acabar como uno de los mejores de su subgrupo y eso que competía con chinos o rusos, los grandes favoritos a todo en la gimnasia artística masculina.

A falta de conocer las otras puntuaciones de la jornada, se presume que Zapata estará en la final de este aparato. Algo que sus compañeros ya esperaban después de ver el increíble ejercicio y la ejecución de Ray. Tanto es así que, como se puede ver en el vídeo, el equipo español celebró con el gimnasta lo bien que lo había hecho en la prueba de suelo.

¿Medalla?

Soñar con la medalla parece que ya no es tan imposible para Ray Zapata, aunque no lo tendrá fácil el hispano dominicano. Aún tendrá que hacerlo mejor si alcanza la final, ahí ni los rusos ni los chinos harán concesiones, así como tampoco el resto de gimnastas que luchen a un todo o nada por colgarse la presea al cuello.

