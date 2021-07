Un bulo racista ensucia el inicio de Tokio 2020: Simone Biles sale en defensa de Vanessa Ferrari

Simone Biles y Vanessa Ferrari, dos de los nombres propios del circuito de gimnasia artística, han salido a negar los bulos racistas que estaban afectando a ambas deportistas en los días previos a los JJOO. Especialmente a la italiana, quien en las últimas horas había denunciado insultos en redes sociales por unas declaraciones que nunca realizó. Ferrari, por medio de un breve comunicado, ha aclarado los hechos de los que se la acusaban y ha recibido el mejor apoyo posible: el de la propia Biles.

Las palabras que se asocian a Ferrari nunca salieron de su boca, sino de una compañera con la que trabajaba conjuntamente. La frase en cuestión dejaba entrever que Biles había ganado por su color de piel, por lo que la solución para lograr el triunfo era pintarse la cara de negro. Frase que ya generó polémica en su día, pero que se produjo hace casi 10 años y no por iniciativa de Ferrari.

La italiana no ha dudado, después de que en las últimas horas se recuperara en redes sociales esa declaración y se la acusara de racista, en calificar como "noticias falsas" esa "acusación errónea". "No fui yo quien dijo estas cosas, sino una compañera mía en 2013", se ha defendido Ferrari. "Si buscáis en Google veréis que no soy yo, me estáis acusando injustamente. ¡Preguntad!", ha protestado en su mensaje.

Sin embargo, ha sido el apoyo de Simone Biles el que más podía hacer para calmar la situación. La propia Ferrari lo ha compartido junto a ese mensaje donde mostraba su comunicado. La gimnasta estadounidense, el rostro más representativo de su disciplina en la actualidad, ha mostrado en sus perfiles oficiales de redes sociales su buena relación con Ferrari.

Biles sale en su defensa

"Dejad de atacar a Vanessa", ha pedido Simone Biles a todos sus seguidores. "Siempre ha sido amable con el Team USA y yo la quiero. Este incidente pasó hace años", ha recordado la estadounidense, que también ha asumido que "hubo alguien que lo dijo". Concretamente, y aunque no haya citado su nombre, fue Carlotta Ferlito.

Biles tenía 16 años por aquel entonces y ya despuntaba en la élite. La italiana, en una entrevista con la periodista, señaló que había bromeado con Vanessa Ferrari con pintarse la cara para ganar. Declaraciones que desde la federación italiana se matizaron en su momento. "Espero poder verte Vanessa y darte una disculpa formal por todos los ataques", ha reconocido Simone Biles, que además ha enviado todo su ánimo al conjunto italiano. "Hasta entonces, buena suerte a ti y a Italia", ha finalizado Biles.

La atleta norteamericana, mientras desmiente este tipo de bulos, se encuentra en un hotel fuera de la Villa Olímpica como medida de precaución. Y es que, la candidata a medalla para Estados Unidos, estuvo en contacto con un positivo por la Covid-19 y se ha visto involucrada en un cambio de planes para mantener la burbuja intacta. La pandemia estará presente en toda la cita olímpica y su estancia temporal es el claro ejemplo de ello.

