La última locura que ha cometido Conor McGregor: compra un pub de Dublín para sellar su venganza

Genio y figura. Odiado y amado. Todo lo que hace se convierte en noticia. Todo lo que dice acaba dando la vuelta al mundo. Y Conor McGregor lo ha vuelto a hacer. Ni siquiera es necesario que se meta en la jaula para convertirse en fenómeno viral y así lo ha demostrado nuevamente con su última inversión.

'The Notorius' se ha hecho con The Marble Arch Pub. Hasta ahí podría no ser noticia, una inversión de un bar en Dublín. Pero es que el movimiento del irlandés no ha sido al azar. McGregor es el dueño del establecimiento en el que dio un puñetazo a un hombre de alrededor de 50 años por negarse a tomar un vaso de whisky.

Estos hechos ocurrieron allá por el año 2019. Pero aquel mes de abril de hace dos años parece que no ha sido olvidado por McGregor. Y eso lo ha demostrado al desembolsar 2 millones de euros por el pub irlandés. De hecho, ha ido un paso más allá, ya que ha anunciado en sus redes sociales que tanto el hombre al que agredió como a aquellos que le respaldaron no podrán entrar en su bar.

Juicio

Todo ocurrió en abril de 2019. Entonces Conor McGregor invitó a una roda de su whisky a todos los clientes que se encontraban en el pub, pero Desmond Keogh se negó a beber el trago en más de una ocasión. "Yo no bebo esa mierda", le dijo a 'The Notorius'. Esto encendió al luchador y tras un enfrentamiento verbal, McGregor le acabó lanzando un puñetazo.

Conor McGregor, ante los medios de comunicación UFC

Después de esto tuvo lugar un juicio en el que el luchador de la UFC entonó el mea culpa para pedir perdón a Keogh. Prometió no volver a hacer algo similar y, finalmente, el hombre al que le pegó el puñetazo no presentó cargos al no sufrir lesión alguna y todo se resolvió con una multa de 1000 euros.

La venganza se suele decir que se sirve en plato frío y McGregor ha estado esperando su momento hasta ahora. O al menos eso es lo que parece a tenor de lo sucedido. "Tú y tus hombres estáis prohibidos", ha escrito Conor en sus stories de Instagram para advertir a Keogh y a sus amigos de que no pueden acudir más The Marble Arch Pub, el cual es el segundo bar de 'The Notorius', quien hace un par de años compró el Black Forge.

[Más información: El troleo de Khabib a McGregor por la donación que no ha hecho a Poirier]