WWE Elimination Chamber 2021: cartelera confirmada, fecha, horario y dónde ver

Este domingo 21 de febrero, WWE ofrecerá su segundo pay per view del año y penúltimo antes de WrestleMania 37: Elimination Chamber 2021. La cita será en el Tropicana Field de Tampa (Florida, EE. UU.). Se podrá a través de la plataforma WWE Network a partir de las 07:00 ET, las 01:00 de la madrugada en España.

La cuenta atrás para WrestleMania 37 está en marcha y las superestrellas de la WWE tienen dos oportunidades para acabar de construir sus grandes historias de cara al gran evento del año: Elimination Chamber y Fastlane. Ambos PPV darán muchas pistas sobre los enfrentamientos en WrestleMania 37. Pero no adelantemos acontecimientos.

En Elimination Chamber se ponen en juego los tres Campeonatos de la WWE. Para el escocés Drew McIntyre será una ardua tarea defender su Campeonato Mundial ante varios excampeones: AJ Styles, Randy Orton, Jeff Hardy, Kofi Kingston y Sheamus.

Por su parte, Roman Reigns intentará conservar el Campeonato Universal ante el ganador de una eliminatoria del Elimination Chamber donde los aspirantes son Kevin Owens, Jey Uso, Baron Corbin, Sami Zayn, Cesaro y Daniel Bryan.

Y, finalmente, Bobby Lashley, actual Campeón de Estados Unidos, deberá retener su corona frente a Matt Riddle y Keith Lee.

La cartelera confirmada para Elimination Chamber es la siguiente:

Campeonato Universal de WWE:

Roman Reigns (c) vs. Ganador de la Elimination Chamber match

Elimination Chamber match por una oportunidad al Campeonato Universal:

Kevin Owens vs. Jey Uso vs. Baron Corbin vs. Sami Zayn vs. Cesaro vs. Daniel Bryan

Elimination Chamber match por el Campeonato de WWE:

Drew McIntyre (c) vs. AJ Styles vs. Randy Orton vs. Jeff Hardy vs. Kofi Kingston vs. Sheamus

Campeonato de Mujeres de Raw:

Asuka (c) vs. Lacey Evans

Campeonato de Estados Unidos de WWE:

Bobby Lashley (c) vs. Riddle vs. Keith Lee

