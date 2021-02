La 'Ley Trans' para el deporte: "Va a hacer a más gente feliz que daño"

El borrador de la Ley Trans del Ministerio de Irene Montero ha creado mucha polémica tras su filtración. Defensores y detractores de un texto en el que se apunta, en lo que al deporte se refiere, que para la práctica de competiciones no se podrá realizar ninguna diferenciación física ni test de verificación de sexo, sino que se atenderá a su sexo registral.

El deporte en esta ley se trata en el Capítulo VI de la misma a través de cuatro puntos:

1.- En las prácticas, eventos y competiciones deportivos se considerará a las personas que participen atendiendo a su sexo registral, sin que puedan realizarse en ningún caso pruebas de verificación del sexo. Las personas trans extranjeras cuyos documentos identificativos expedidos por las autoridades españolas hayan sido adecuados a su identidad de género, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la presente ley, podrán participar en función del sexo que conste en esos documentos identificativos.

2.- Las personas trans menores de 16 años, aun cuando no hayan rectificado la mención relativa al sexo, así como las personas trans extranjeras que no cumplan los requisitos para interesar la rectificación de la mención del sexo y el cambio del nombre en sus documentos identificativos, tendrán derecho a participar en las prácticas, eventos y competiciones deportivos de acuerdo con su identidad de género.

3.- En las instalaciones deportivas segregadas por sexo se garantizará a las personas trans el acceso y uso de las instalaciones correspondientes a su identidad de género.

4.- Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del oportuno cumplimiento de las normas que rijan las competiciones internacionales.

Cuatro puntos que están siendo muy discutidos y sobre ellos EL ESPAÑOL ha podido hablar con Jesús Tomillero. El nombre del activista LGTBI+ dio la vuela al mundo cuando decidió declarar públicamente su homosexualidad. Entonces recibió miles de amenazas de muerte y tuvo que dejar la profesión que le apasiona. Ahora, ayuda a gente que como él es discriminada en pleno siglo XXI.

Marquesina de la campaña ‘Juega con Orgullo’ en Algeciras Twitter (@rojadirectalgtb)

Jesús Tomillero, que recientemente ha promovido la campaña 'Juega con Orgullo' desde la organización Roja Directa Andalucía LGTBI, de la cual es presidente, asegura que la controvertida Ley Trans es una de las mejores leyes LGTBI, exponiendo así lo necesaria que es hoy en día para nuestra sociedad: "Va a hacer a más gente feliz que daño".

Directos y al grano desde un principio. ¿Qué opina del borrador de la Ley Trans?

Creo que es un borrador necesario. ¡Ya era hora! Tengo constancia, trabajo en el ámbito deportivo con el colectivo LGTBI, que hay muchas futbolistas que quieren federarse y la misma Federación les pone problemas a la hora de hacerlo. Yo creo que a raíz de esta ley puede haber un gran avance en el ámbito deportivo y es que las personas trans son de las más vulnerables.

El simple hecho de que no se haya cambiado el DNI, con esta ley se les ampara. Esta ley es una baza legal que les ampara. Yo opino que esta ley tiene que salir lo antes posible, aunque en muchos ámbitos hay un vacío legal, cuantas más leyes haya para luchar por las desigualdades, en este caso por las personas trans en el ámbito deportivo, pues tenemos que ayudarlos.

Uno de los aspectos más comentados es que la filtración llega antes del 8M

Yo creo que esto se debe a sacarle una 'puntilla'. Esta ley debería haberse sacado antes, se ha atrasado muchísimo. No es porque sea el 8M el día en el que se busca la igualdad entre los hombres y las mujeres. Estamos buscando los derechos del colectivo trans, de hombres y de mujeres, porque se pone la etiqueta a las mujeres y también hay muchísimos hombres. Hay una desigualdad y tanto en la salud, en la educación, en el mundo en general, incluso en la cárcel, pues va a ser mucho más fácil para todas esas personas.

"Los políticos tienen que trabajar por leyes como esta"

A día de hoy, hay muchas agresiones a personas del colectivo trans, por desgracia. Y más en el ámbito deportivo. Todavía aquí en España no se ha visto a una futbolista trans en un equipo de Primera División, por ejemplo. Igual gracias a esta ley podemos llegar a verlo.

Como en Argentina con Mara Gómez

Esta ley está en Argentina y allí no ha habido ningún tipo de problema. En Argentina, en muchos ámbitos, son mucho más cerrados y en materia de identidad de género están mucho más avanzados que en España. Estamos hablando de que España es uno de los países más avanzados en esta materia y yo, lamentablemente, veo que no. La Ley del Deporte no se modifica desde hace muchísimos años y no entra el delito de odio, por eso es importante esta ley para que no haya ningún tipo de vacío legal, que exista la igualdad plena para todas las personas.

Es necesaria esta ley. Yo lo he dado mil vueltas, igual porque lo ha propuesto Podemos o PSOE, yo ya lo dije en EL ESPAÑOL un día que era del Partido Popular, fui del Partido Popular, pero eso no quita que esta ley no esté mal. Estamos hablando de derechos humanos y, sinceramente, los políticos tienen que trabajar por leyes como esta.

Desde su plataforma, ¿creen que era necesaria esta Ley o modificarían algo de la misma?

Bajo mi punto de vista, todo lo que tiene que ver con el deporte, moral, educación y salud, creo que es una de las mejores leyes que se ha sacado en el ámbito LGTBI. Lo que vemos, lo vemos bien hecho. No tenemos que ponerle ningún 'pero' y ojalá que pronto salga.

Jesús Tomillero

Y, ojo, que nunca me he reunido con la directora general LGTBI, incluso tengo solicitado reuniones con ella, y nunca se ha reunido con todos los colectivos LGTBI. Creo que siendo una directora general debería consensuar todas las leyes con todos los colectivos y no solo con la federación general. Con nosotros no han contado.

Deberían contar con todos, no solo con los colectivos afines a sus partidos políticos porque estamos hablando de derechos humanos, de personas. Nuestra entidad no pertenece a ningún partido político, lo pone en nuestros estatutos, pero estamos luchando por políticas LGTBI. Y ojalá que el Ministerio de Igualdad y la directora de diversidad, Boti García, cuente con todas las plataformas.

Se habla de igualdad desde el Ministerio de Irene Montero, pero también muchos señalan precisamente lo contrario ya que afirman que por cuestiones meramente biológicas una atleta mujer, entendiéndose identitaria y biológicamente, estaría en desventaja sobre una atleta de identidad femenina, pero de sexo biológico masculino.

No tiene por qué ser discriminatoria, no creo que haya ningún tipo de desigualdad. Es igual que si yo me siento mujer, cometo un delito y se tiene que verificar si mi identidad corresponde con mi identidad de género. Estamos hablando de una ley de equiparidad. ¿Crees que con esta ley va a haber más desigualdad? Yo creo que no.

Un texto de World Rugby, prohibiendo que las mujeres trans compitan en competiciones femeninas, ponía de relieve el siguiente dato: "Se sabe que los varones biológicos son entre un 25 y un 50% más fuertes, un 30% más poderosos, un 40% más pesados y un 15% más rápidos que las hembras biológicas".

Esa desigualdad no tiene por qué producirse. Muchas mujeres igual tienen más fuerza que yo o que un hombre. Es que de lo que hablamos es de desigualdad y el deporte es inclusivo. Yo no veo lógico tampoco, por ejemplo, que los futbolistas del masculino cobren más que las futbolistas del femenino. Esto es una desigualdad que hay a día de hoy, desgraciadamente.

He podido leer una frase tan dura como que se va a "destruir el deporte femenino"

Frases como esta no pueden ni leerse ni decirse, porque puede llevar a algunas personas que piensen incluso en suicidarse porque creen que su vida ya no tiene sentido. Tenemos que ser muy conscientes con lo que escribimos y con lo que decimos, también los medios de comunicación. Podemos llegar a decir cosas que a alguien le siente mal y, desgraciadamente, puede conllevar a no sentirse cómodo consigo mismo.

Que la Ley Trans tenga que ser noticia... Parece que estamos yendo para atrás en lugar de hacia delante

Nosotros pensamos que estamos en un mundo más igualitario, pero, realmente, cuando salen noticias como esta de la Ley Trans, que no debería ni ser noticia porque debería ser normal en nuestra sociedad, que estamos hablando de derechos y de personas. Que tenga ser noticia, igual que fue mi caso, yo creo que estamos yendo hacia atrás en lugar de hacia delante.

Es igual que si un futbolista saliese del armario... daría la vuelta al mundo.

Ojalá ocurriese. Mi caso dio la vuelta al mundo. Después me apoyo Rajoy, me apoyo Pablo Iglesias. Pero se queda en un apoyo, después los hechos no están porque yo sigo sin ejercer como árbitro, desgraciadamente.

De hecho, el punto 4 del Capítulo VI crea una contradicción con las reglas que rigen el deporte internacionalmente. Una campeona de España podría quedarse sin competir a nivel mundial.

Esta ley vale para España y nos valdría para ver, por ejemplo, a un jugador trans llegar a Primera División, aunque, sinceramente, lo veo muy difícil. Y bueno, la presión que se vive dentro de un vestuario, en las gradas, dentro del campo, en las instalaciones deportivas... Lo principal que se necesita es formación, educación y campañas. Campañas que a día de hoy no existen y que el Consejo Superior de Deportes no hace.

Lo que no existe no se hace visible y si realmente les importase el colectivo LGTBI se harían campañas y se harían formaciones. Formaciones reales en materia de deporte. Yo me he estado reuniendo con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol para dar formación a los futbolistas de Primera División en materia de diversidad.

Eso es lo que hay que hacer, que sepan las realidades que se viven en el mundo del deporte y que cuando haya un grito en un campo de transfobia, homofobia o bifobia se paren los partidos igual que cuando hay racismo. Cuando pase esto, seguiremos avanzando. Igual entonces saldrá algún futbolista, mientras que esto no ocurra, dudo mucho que eso pase.

Parece increíble que en el siglo XXI exista este debate.

Creo que estamos avanzando, aunque no tanto como nos gustaría. Con el gesto del Rayo Vallecano, del Cádiz... ojalá hubiese habido esto en 2015, yo me hubiera quedado pese a las amenazas de muerte, pese a todo, me hubiera quedado porque hubiese dicho 'no estoy solo'. Pero al no ver nada en 2015, me sentía solo, sin apoyos. Tenemos que luchar por lo que queremos.

jesus-tomillero-benavente--arbitro-gaditano-de-futbol--loottis

Gracias a mi salida del armario, en los siguientes Juegos Olímpicos fueron los Juegos en el que más deportistas salieron del armario. En el fútbol, hay cláusulas por las cuales no puedes decir tu orientación sexual o tu identidad, porque hay una presión mediática, comercial, detrás de eso también. Te hace valorar lo económico con lo personal y eso conlleva a muchísimos deportistas a no contarlo.

El arbitraje era mi mundo y por culpa de cuatro y de las administraciones que no trabajaron por una ley que ampare esto, pues me quede sin hacer lo que más me gusta. Y esto me frustra, me quita la ilusión por trabajar, pero también me hace más fuerte para luchar porque otro deportista no sufra lo que yo viví.

[Más información - El árbitro que salió del armario deja el fútbol: "No aguanto más"]