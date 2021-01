Nia Dennis, la nueva estrella de la gimnasia: TikTok y sus reivindicaciones raciales

La escuela estadounidense es probablemente la gran mina de oro de gimnastas artísticas y rítmicas. Es inagotable y prácticamente cada año una nueva estrella sale a la luz. Es el caso de Nia Dennis, que, a sus 21 años, ha dado el paso adelante definitivo para ponerse en el foco mundial. Las impresionantes imágenes que deja este deporte han alcanzado un nuevo trasfondo con lo que está demostrando la protagonista de uno de los vídeos de la semana.

Su último vídeo se ha viralizado hasta el punto de que es muy difícil que no te haya saltado en las redes sociales. La campeona olímpica Simone Biles, principal exponente de este deporte en los últimos años, ha reconocido la calidad de los movimientos que esboza el cuerpo de Dennis. Por encima del hecho de haber ganado la eliminatoria con su universidad, este reconocimiento es aún más valioso. La emoción y admiración es la misma que el mundo entero ha presentado por esta joven promesa.

Nia Dennis es una estudiante de sociología en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y, aunque lleva desde 2006 forjando su reputación, quiere dar el salto definitivo al estrellato en 2021. Fueron sus padres, Casey y Deetra Dennis, los que impulsaron su carrera desde pequeña. Estados Unidos puso sus ojos sobre ella en 2013, cuando la incluyó en el equipo nacional con el que ha ido cosechando éxitos hasta su llegada a la universidad. El siguiente paso será entrar en la lista de los Juegos Olímpicos.

Pero esta joven norteamericana tiene un objetivo claro, el diez perfecto en una competición oficial. Después de superar unos problemas en el hombro que le acompañó durante los últimos cinco años, ahora está preparada para el más alto nivel. En 2020 se sometió a una operación que acabó con esa lesión en uno de los cartílagos de la articulación. Y la realidad es que se ha quedado dos veces rozando esta meta que señala ella misma.

Deslumbra

Su último ejercicio logró 9,95 puntos sobre 10. Además de ser una demostración de increíble habilidad técnica y ejecución impecable, la rutina de Dennis está siendo alabada por la alegría que irradia el rostro de Dennis. Lo que se ha conocido como el 'Black Excellence' tiene un contexto cultural, una reivindicación racial, pero lo que más impresiona es la combinación de movimientos al ritmo de Kendrick Lamar, Beyoncé, Missy Elliott, Megan Thee Stallion, 2Pac, Soulja Boy, Monica y Dem Franchize Boyz.

Siguiendo los pasos de su excompañera de equipo Katelyn Ohashi, otro de los nombres propios de este deporte en los últimos años, la gimnasta de UCLA se ha ganado la atención internacional por su magnífica rutina de piso. En 2020, con esa recuperación de la operación, acabó en el puesto número 18 dentro del ránking de suelo de Estados Unidos. En este 2021 su objetivo es ocupar las posiciones más altas y ha comenzado de la mejor forma posible.

Pero, precisamente en esa pasada temporada, en febrero de 2020, logró un 9,975 con una coreografía al ritmo de Beyoncé. Esos movimientos al ritmo de 'Crazy in Love' desataron un torrente de reacciones un poco por debajo del que ha logrado el de 2021, pero fue una muestra de lo que es capaz. La importancia de usar música de artistas negros sigue presente y quiere crear una identidad a través de este detalle. "Esta rutina definitivamente refleja todo lo que soy hoy como mujer", argumentó tras el ejercicio de este pasado fin de semana.

Cuestión racial

Estos dos principales ejercicios que han dado la vuelta al mundo tenían en común la exposición de la cultura afroamericana a través de usar música solo de cantantes negros y gestos del Black Lives Matter. Nacida en Columbus, Ohio, el 23 de febrero de 1999, la influencia de su padre ha sido muy importante. En la rutina que se ha viralizado hay una referencia a él y la fraternidad de personas negras a la que pertenece a través de una secuencia de pasos al comienzo del ejercicio.

Con más de 8,5 millones de visitas en Twitter y en YouTube, la actuación de Dennis se ha vuelto oficialmente viral. Con ella lo ha hecho ese mensaje del puño en alto que se hizo popular en el momento en el que el Black Lives Matter cogió un importante calado en la sociedad afroamericana durante el 2020. El deporte sigue siendo importante para este movimiento que tiene como objetivo acabar con la discriminación policial hacia las personas negras.

No solo una mujer negra como Simone Biles reaccionó a su trabajo, también lo hizo toda una referente de la lucha racial como es Michelle Obama. "¡Eso es lo que yo llamo feroz! ¡Eres una estrella, Nia Dennis!", escribía la que fuera primera dama de los Estados Unidos de América. Esta gimnasta quiere romper con un orden establecido que, según dice ella, no encaja "con ese 'look'". Pero, la combinación de movimientos técnicos tradicionales con nuevas tendencias es lo que la diferencia en lo que se valora deportivamente.

El mundo TikTok

Quiere revolucionar la gimnasia mezclando movimientos de lo más clásicos con coreografías de TikTok, aplicando estas imágenes que reciben millones de 'likes' a una competición. Esa creatividad que enseña en su cuenta personal de esta red social también tienen cabida en lo que exhibe en las competiciones. Esos bailes que imitan millones de personas en el mundo han encontrado una nueva razón de ser para revolucionar la gimnasia.

también parte del secreto de su éxito está en su equipo de trabajo. La pasión de Dennis por la danza explica por qué trabaja tan bien con el entrenador BJ Das, una bailarina y una coreógrafa profesional que ha actuado junto a la misma Beyoncé, Pink o Usher. Este deporte tenía una imagen muy asociada a la disciplina y lo clásico, pero, a través de este ejemplo, está abriéndose de lleno a una nueva corriente que se adapta a los nuevos tiempos, con música y pasos actuales que dan un toque de frescura a los ejercicios.

