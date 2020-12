Sandra Sánchez reescribe la historia del kárate a golpe de medalla y bate un Récord Guinness

El nombre de Sandra Sánchez es sinónimo de victoria. La karateca de Talavera de la Reina no solo lleva el nombre de su ciudad y de su región impregnado en el corazón, sino que llena de orgullo y de emoción a miles de personas que siguen sus logros y sus hazañas temporada tras temporada, reconociéndola como una de sus mejores representantes.

Sandra ha creado a su alrededor un legado único e inalcanzable, a la altura de los mayores mitos de la historia del deporte. A base de esfuerzo, de sacrificio y de muchísimo talento, Sandra ha roto todos los registros históricos de un deporte que conoce como la palma de su mano y que llevado haciendo suyo durante años. Hoy por hoy, no tiene rival, y ese es el premio antas horas de sacrificio por ser la mejor del mundo.

La karateca talaverana sumó en febrero su trigesimoquinta medalla en el circuito mundial, algo que no había hecho nunca nadie en la historia del kárate. Por ello, no es osado afirmar que está reescribiendo la historia de una disciplina con muchísima tradición. En la modestia y humildad que caracterizan a esta laureada deportista no hay hueco para el triunfalismo ni para la euforia desmedida, solo para el trabajo y el agradecimiento a las personas que tiene cerca y que la ayudan día a día.

No obstante, ese privilegio histórico de colgarse al cuello 35 metales del circuito mundial, hoy por hoy, solo lo puede presumir ella. Por esta razón, Sandra ha conseguido un logro más, un título especial y extraño que seguramente no soñó nunca con ganar porque posiblemente hasta hace no mucho quizás no supiera de su existencia.

Con su última victoria, Sandra Sánchez ha entrado en el Libro Guinness de los Récords de los récords como la karateca con más medallas en el circuito mundial de la historia. Sin duda, un registro que da vértigo solo de pensarlo. Ser récord por ser la persona que más ha ganado y además hacerlo en un deporte y en una disciplina que requiere tantos años de esfuerzo y dedicación se merece el reconocimiento de un país entero que tiene en Sandra a una de sus mayores leyendas.

La talaverana ya es considerada como la mejor karateca de la historia en la categoría de kata, de la cual es la actual campeona del mundo y la máxima aspirante a llevarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio del año 2021, su gran objetivo de cara al próximo curso.

Desde que se subiera al podio mundial por primera vez el 10 de enero de 2014 hasta el pasado 28 de febrero, Sandra ha conseguido sumar la friolera de 17 oros, 10 platas y 8 bronces, lo que conforman un palmarés increíble y una regularidad propia de una deportista de súper élite mundial, capaz de estar en lo más alto de su disciplina durante casi siete años seguidos, sin bajar la guardia, sin rendirse nunca, dando una muestra de profesionalidad y constancia asombrosas.

Alegre y emocionada

"Cuando me enteré me quedé alucinada. Siempre he seguido el libro Guinness, pero nunca me había imaginado ser parte de él con un récord así. Es un reconocimiento que no había buscado y que no esperaba y por eso ha sido una sorpresa. Quizás por eso me ha hecho tanta ilusión y llega en un momento que es bonito para cerrar un año difícil. Además, me motiva para empezar un año lleno de retos". Así de emocionada se mostraba la talaverana.

Ahora, además de ese oro olímpico que la esperaba en Tokio, Sandra tiene otro reto por delante, superar los 19 oros de Ryo Kiyuna, el gran rival de Damián Quintero en la categoría masculina para ser la deportista con mayor número de metales dorados en la Karate 1 Premier League. Por su parte, la karateca española recibirá su reconocimiento por parte del Libro Guinnes el próximo martes 29 en el Museo del Deporte de Madrid.

