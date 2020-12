Una de las mejores formas de salir de este 2020 es hacerlo corriendo. Esta actividad no es de cobardes, pero todos deseamos olvidar muchas cosas sucedidas durante el año y una de las mejores maneras es con deporte. Y no hay nada más tradicional en los últimos días del año que la San Silvestre. La carrera popular del 31 de diciembre también se enfrenta a la pandemia y lo hará de una manera especial: todos podrán correrla sin contacto.

¿Cómo? Pues de forma virtual. Cada provincia se ha adaptado a las medidas que desde las Comunidades Autónomas han impuesto para que nadie se quede este año sin su particular San Silvestre. Correr solo, en familia o en una cinta desde tu casa serán las opciones que se darán para que todo el mundo pueda correr en este último día del año. Las tradiciones también consiguen vencer a la Covid-19 y EDP, uno de los principales patrocinadores de estas carreras, ha ayudado a conseguir el objetivo.

Ahora, esto no solo va de correr. Nadie quiere acabar de peor forma el año con una lesión o algún problema físico derivado de esta actividad. Es por lo que EL ESPAÑOL ha llamado a Martín Fiz, campeón del Mundo y de Europa de Maratón y ganador de la San Silvestre Vallecana de 1995, para que dé a los lectores algunas claves para poder disfrutar de esta última carrera del año, eso sí, siempre respetando las medidas de prevención de los contagios.

Los cinco consejos de Martin Fiz para correr San Silvestre virtual de 2020

A una semana de la gran cita, ya no se podrá entrenar mucho, pero, aún así, hay varias cuestiones a tener en cuenta. Martín Fiz apunta estos cinco consejos para que la San Silvestre sea un paseo con el que salir corriendo de este año tan malo para todo el mundo. Aunque, antes de nada, hay que explicar que lo mejor de que se puedan celebrar estas carreras es que el deporte sigue ganando protagonismo en la nueva sociedad que el coronavirus trae consigo.

Mentalizarte

"El primero es mentalizarte. Yo cuando hago un maratón le digo a mis amigos: oye que voy a hacer un maratón. Cuando vayas a salir a hacer la San Silvestre, les tienes que decir: oye que voy a hacer la San Silvestre. Es una forma de motivarte y concienciarte", explica el ganador de varias carreras populares de este tipo a lo largo de su carrera, incluso ahora con 57 años.

Entrenamiento

"El segundo es el entrenamiento. Faltan pocos días ya y ya no van a poder entrenar mucho. Pero si en estos días la gente que se está iniciando camina y se prepara un poco, va a ser más fácil de llevar", apunta un Martín Fiz que, durante este tiempo, confiesa que no siempre ha podido hacerlo como a él más le gusta: con sus compañeros en Vitoria.

Ser coqueto

La San Silvestre siempre deja imágenes de corredores disfrazados. "El tercero es ser coqueto. La gente que se quiera disfrazar, que vaya bien y que se vean bien guapos y guapas. Ojo, los que se vayan a disfrazar, que lleven zapatillas técnicas. No queremos lesionados. Los que vayan a correr en serio, que vayan bien equipados también", argumenta el maratoniano que tantos éxitos le ha dado a España.

Ritmo constante

No se trata de ser el mejor, se trata de hacer deporte en una fecha importante. "El cuarto consejo es que vayan a un ritmo constante. No hay que acelerarse más de lo debido. Es la mejor manera para acabar la distancia elegida de la mejor manera", explica Martín Fiz, alguien que sabe lo que es regularse de forma especial, aunque él lo hiciera para ganar.

Disfrutar

No cabe duda cuál puede ser el último. "El quinto y último es que disfruten de la carrera. El año ha sido fatídico para todos, es por lo que hay que disfrutar de cada momento y este es un buen momento para hacerlo", explica uno de los mejores atletas de la historia del país.

Cuidado con las lesiones

A pesar de que no haya multitudes, que cada uno se vaya regulando, también hay riesgo de lesionarse. "En una carrera virtual te puedes lesionar igual que en una presencial. Es importante salir con un buen calzado, ya no valen esas zapatillas que pasaban de hermano a hermano o que se utilizan para jugar a todo. Y si hace mucho frío, hay que ir con material adecuado. Si estamos en una ciudad como en Canarias que hará calor y humedad, ir con un botellín personalizado que no puedes pasar a nadie", explica el campeón del mundo de maratón.

Son muchos los que apostarán por hacerlo encima de una cinta desde sus casas y Martín Fiz también tiene algunos consejos para ellos. "Yo durante el confinamiento he corrido en cinta. Se suda mucho más, por lo que puedes tener una bebida isotónica. Es bueno también para que la musculatura lumbar y los isquios no sufran poner un uno por ciento de inclinación. Hay que hacerse también a esa cinta con una técnica de carrera correcta", argumenta el ganador de la San Silvestre Vallecana de 1995.

También hay que poner atención a una cuestión muy recurrente en estas fechas: las comilonas. "Ojo el 31 que estamos con ganas de alegrías. Cuidado con las comidas muy sazonadas o picantonas. Ojo con las bebidas gaseosas y con cafeína. Te puede entrar flato, problemas gástricos y puede atacar el sistema cardíaco", detalla el atleta que quiere que todo el mundo acabe este 2020 de la mejor manera posible.

