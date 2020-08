AFE y las asociaciones de deportistas explican al COE su preocupación por los protocolos

Las asociaciones de deportistas siguen preocupadas por la falta de protocolos sanitarios que permitan iniciar las competiciones no profesionales en España. A pesar de estar a finales de agosto y con la previsión de que muchas de estas arrancasen en septiembre, no hay fecha de inicio para la Segunda B, la Tercera División, la Liga Nacional de Fútbol Sala o el fútbol y baloncesto femenino. Por eso, este lunes se ha reunido AFE y el resto de sindicatos con el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco.

De esta forma, el máximo organismo del deporte olímpico en el país ha conocido de primera mano una situación que pone en riesgo muchos puestos de trabajo, ya que la mayoría de los deportistas afectados por la no existencia de unos protocolos que permitieran regresar a la competición viven por y para su modalidad. No son profesionales a los ojos del país, pero sí lo son contando que no tienen otra labor.

Esto podría afectar, entre otras cosas, a los deportistas que estén trabajando para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio al mejor nivel posible. Con la fecha de 2021 en el calendario, si no pueden competir con normalidad, el país se vería perjudicado ya que a estos les faltaría ese ritmo competitivo que te da el hecho de disputar pruebas de forma regular.

En el comunicado que han emitido explicando el contenido de la reunión, las asociaciones piden encarecidamente que "este protocolo no puede esperar más". Son conscientes de que a nivel territorial se están tomando decisiones, pero es que las competiciones estatales, insisten, "necesitan un protocolo que se aplique por igual a todos sus participantes".

A la reunión han asistido Antonio García-Plata (representante de Fútbol Sala masculino), Natalia Orive (Fútbol sala femenino), Alfonso Reyes (baloncesto masculino), Lucila Pascua (baloncesto femenino), José Rodríguez (ciclismo), Pablo Villalobos (atletismo), Sergio Figueroa (Voley), Paloma Zancajo (balonmano femenino), Fernando López/Isabel Rico (Rugby), Antonio Purificación/Samuel Trives (balonmano masculino) y Manuel Tello y María José López (fútbol masculino y femenino).

El deporte español, al igual que el resto de la sociedad, está viéndose condicionado por la situación de una pandemia, que hoy en día ha sometido a la sociedad, en su conjunto, a una gran incertidumbre. Una pandemia que ya provocó la suspensión de la práctica totalidad de competiciones deportivas y el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, con la consiguiente situación de incertidumbre para miles de deportistas de todos los niveles, profesionales y no profesionales, así como del resto de integrantes de nuestro deporte.

En este momento, es necesario que las competiciones se reanuden en condiciones adecuadas de salud e higiene. Por esto, es necesario tener un protocolo sanitario que permita la celebración de competiciones deportivas de ámbito estatal, preservando la salud de los deportistas. Este protocolo debería contar con la aprobación del Ministerio de Sanidad.

Las Comunidades Autónomas están aprobando normas que se aplican al deporte de ámbito autonómico, pero las competiciones de ámbito estatal necesitan un protocolo que se aplique por igual a todos sus participantes, independientemente del lugar del nuestro territorio en el que nos encontremos. Estas competiciones de ámbito estatal necesitan unas reglas únicas y no 17 normas autonómicas que se apliquen a una misma competición.

La heterogeneidad del mundo del deporte, con más de 60 modalidades deportivas, implica que este protocolo deba configurarse con la participación del mundo del deporte y de las asociaciones de deportistas, y permita su adaptación a cada modalidad para que sea realmente de utilidad. Este protocolo no puede esperar más: es urgente conocer las bases para la vuelta a la competición, porque cada día que pasa nuestro deporte está más en riesgo.

Además del protocolo sanitario, la viabilidad de nuestro deporte y nuestros deportistas necesita medidas sociales y deportivas, por lo que debe establecerse una interlocución eficaz entre las asociaciones de deportistas y los Ministerios de Cultura y Deporte, Trabajo, además del mencionado Ministerio de Sanidad.

Con la finalidad de trabajar en esta línea, esta mañana, representantes de las Asociaciones de Deportistas han mantenido una reunión con el Presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, como continuación de las reuniones que habitualmente estamos manteniendo para la mejora del deporte español.

Esta colaboración entre las Asociaciones de Deportistas y el Comité Olímpico Español es un reflejo del respeto institucional que debe imperar en nuestro deporte, y que tanto estamos demandando para que el deporte español se construya con la colaboración de todos sus actores.

