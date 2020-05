El mundo de la raqueta, contra la desescalada del Gobierno: "Es dramática para el tenis y el pádel"

El mundo de la raqueta se siente "maltratado", especialmente el pádel. Desde que se instauró el estado de alarma, todo el deporte ha estado parado hasta que entraron en vigor las fases de desescalada, donde, desde la 1, están permitidos casi todos ellos. Eso sí, sin tener en cuenta las exigencias de uno y otro ya que en algunos están consentidas ciertas cosas que en otros no.

El fútbol volvió hace unas semanas con entrenamientos individuales y a día de hoy se puede ver a los jugadores de los equipos ejercitándose de forma grupal. ¿Por qué esto no pasa en todos los deportes?

En lo que se refiere al pádel, la crisis del coronavirus le ha golpeado cuando en mejor forma estaba, tanto a nivel económico como deportivo. Desde que empezó a ponerse de moda a principios de siglo, este deporte no ha parado de crecer.

Antes de llegar la pandemia del Covid-19, el sector contaba con 73.000 licencias en toda España y con más de 10.000 pistas de pádel. Ahora se ha encontrado con su primera gran crisis y el drama y la ruina amenazan al mundo del pádel, un deporte que tiene casi cinco millones de jugadores habituales.

El pádel es uno de esos deportes que no se puede practicar, al menos de momento, con algo de normalidad hasta la fase 3, ya que en las dos anteriores tan solo dejan un uno para uno. "La única opción que te dan es jugar uno contra uno. Es un desastre. Eso no es pádel", comenta José Luis Amoroto, Presidente de la Federación Madrileña de Pádel y abogado, en una conversación con EL ESPAÑOL.

José Luis Amoroto, presidente de la Federación de pádel madrileña

Lo mismo pasa con el tenis, aunque en diferente manera ya que al menos se puede practicar de uno en uno. "El pádel es uno de los deportes más perjudicados por la desescalada que se ha hecho, pero el tenis también se ha visto afectado ya que, por ejemplo en nuestro club, cuando se permita jugar, muchas pistas van a quedar sin usar y no se va a poder dar clases", manifiesta Javier 'Koki' Martí, fundador y director de la Ciudad de la Raqueta en Madrid. En el caso del tenis, a día de hoy hay unas 71.000 licencias y tres millones y medio de practicantes.

El gran 'olvidado'

Lejos de poder coger o no una pala de pádel, el problema va mucho más allá de ello. Así lo reconocen los propios implicados en este asunto, es decir, tanto jugadores, entrenadores, clubes, como las distintas federaciones de pádel. Pendientes de poder sobrevivir económicamente, si la cosa no cambia, la ruina podría llegar a muchos clubes, que tendrían que echar el cierre, y a muchas familias.

Los clubes de pádel, cerrados hasta la fase 1 del plan de desescalada hecho por el Gobierno, quieren, y necesitan, una rectificación en la normativa de la fase 2 que les permita poder volver a la "normalidad" de antes pudiendo disputarse los partidos entre cuatro personas.

Master Final Madrid

"Es una situación bastante caótica y lamentable. Estamos sufriendo con todo: con los fallecidos, el tema económico, la desescalada... pero es que al mundo del pádel nos están dejando en el último lugar de todo. No es solo el tema deportivo. Detrás de esto hay un transfondo económico terrible que puede acabar con muchos clubes y economías familiares", expresa José Luis.

El problema nace de una reglamentación en la que el Ministerio de Sanidad no contempla las particularidades de cada disciplina, sino que se limita a repartirlas en grandes sacos.

Las quejas del pádel

Es ahí donde coge forma la queja de las federaciones y clubes, que no entienden cómo se les equipara a otros deportes colectivos. Así, las instalaciones deportivas de las provincias en fase 1 pueden acoger peloteos entre dos personas o clases individuales. Tan solo se podrán disputar partidos de cuatro personas desde la 3.

Pista de pádel en Badajoz

"La norma es un disparate, también desde el punto de vista jurídico. No se trata de un tema de sanidad ya que tenemos todas las medidas de seguridad para ellos. Abrir para jugar uno contra uno sale a pérdidas. Hay clubes que han abierto y que van a dejar de hacerlo", explica Amoroto.

Otro de los puntos que más se está hablando es el del aforo, limitado al 30 %, pero sin especificar si se refiere al del total o al de las pistas: "Estamos alucinados con el trato que se nos está dando".

La preocupación es extensible al resto del territorio nacional. Las federaciones territoriales han redactado cartas firmadas por la mayoría de los clubes de su región explicando al Consejo Superior de Deportes lo que a su juicio es un lío con una solución sencillísima.

"Es poco entendible que en la fase 1 se jueguen en cinco pistas de pádel (200 metros cuadrados x 5 = 1.000 metros cuadrados) un total de diez personas (uno contra uno) y que estas mismas diez personas puedan estar en una mesa de la terraza de la cafetería del propio club en unos 60 metros cuadrados. Es decir, para practicar el pádel se utilizan 1.000 metros cuadrados y para tomar una cerveza se utilizan 60", manifiesta Amoroto.

El pádel y las sillas en una terraza de un bar

Si todo esto sigue así, podría ser que hasta el mes de julio no se pudiese retomar la actividad del pádel en varias ciudades: "Hay que volver al pádel dos contra dos en la fase 2, porque si no nos iríamos a julio y en esas condiciones los clubes no abren. Sabemos que en otras zonas territoriales que ya han entrado en Fase 1 está siendo un desastre".

El tenis, también perjudicado

Una opinión parecida comparte 'Koki' Martí, director de la Ciudad de la Raqueta, que también manifestó a EL ESPAÑOL su preocupación, al tiempo que dijo que no entendía la discriminación hacia ciertos deportes, en este caso al pádel y al tenis.

"Veo la situación del tenis madrileño con mucha preocupación. En la desescalada creo que se nos está tratando con excesivas precauciones. No veo muy comprensible que tú puedas entrar a una tienda de 300 metros cuadrados manteniendo la distancia de seguridad y con aforo reducido, y que en una pista de tenis de 600 metros cuadrados nos estén diciendo que en fase 1 o en fase 2 no se pueda abrir (caso de Madrid) o que no haya más de dos personas. Es terrible", declara.

Tampoco entiende que se hable mucho de salud y sanidad pública y luego a la hora de la verdad esto no importe dentro del deporte: "Aportamos tal ahorro en salud que deberíamos tener prioridad. Una persona que hace deporte ahorra dinero a la sanidad pública. Si haces deporte, generas menos problemas que si estás bebiendo en un parque o una terraza. El sector de la sociedad que más ahorra dinero para la salud está siendo maltratado. Es un disparate que te puedas ir a un teatro, museo, tomar copas, pero no a jugar al pádel o al tenis".

Javier Martí, fundador y CEO de la Ciudad de la Raqueta

"En el caso del tenis de Madrid, antes solo podías jugar en clubes de élite como La Moraleja, Puerta de Hierro, Chamartín... pero ahora la mayoría practica el tenis en sus centros de deporte. Todas estas instalaciones, excepto el CAR, están cerradas. No creo que haya nada en contra del tenis, pero pienso que no se ha tomado bien esta medida", opina.

Jugar dobles o dar clases colectivas ahora mismo es imposible hasta la fase 3 dentro del tenis: "A partir de los 50 años, mucha gente juega dobles y eso no lo van a poder hacer ahora hasta la fase 3. Al igual que no se van a poder dar clases, por lo que estás condenando a todas las escuelas y clubes económicamente".

"En la Ciudad de la Raqueta tenemos 2.400 alumnos. De todos esos, 2.100 pertenecen a la escuela de tenis, por lo que si te obligan a que solo puedan estar dos personas en una pista, todo es insostenible. Y además, en la fase 2 nada cambia. Si nuestro club abre el 25 de mayo hasta dentro de dos semanas no pasaríamos a la siguiente fase". Todo eso implica que se podría jugar al tenis dentro de una normalidad a finales de junio. Es mucho tiempo. Es malo para el tenis, pero dramático para el pádel", sostiene.

¿Por qué el fútbol sí?

No hace falta recordar que el fútbol es el deporte Rey en España y que siempre estará por encima de otros, ya sea en repercusión y trato. Pero José Luis y 'Koki' no entienden que se puedan permitir ciertas cosas en este deporte y en el pádel no.

"He visto una foto de los jugadores de un equipo de fútbol todos juntos entrenando. No es justo que puedan entrenar varios y al pádel no puedan jugar cuatro", expresa Amoroto.

"Insulta a la inteligencia que haya equipos de fútbol entrenando y que haya varios millones de personas que no puedan jugar al pádel o al tenis cuando se cumplirían todas las medidas de seguridad", asegura 'Koki'.

Lo que está claro, y ambos opinan igual, es que si esto sigue así, la desescalada del Gobierno, concretamente en el tenis y en el pádel, acabará siendo "dramática" para ambos deportes.

Nadal y sus críticas

Nadie podía hacer deporte hace unos días debido al confinamiento provocado por el coronavirus. Muchos no entendían tal decisión ya que había gente que podía ejercer su profesión.

Rafa Nadal

"No entiendo por qué no podemos jugar al tenis si hay gente que va a trabajar", expresó Rafa Nadal el pasado mes de abril en un directo por Instagram. Con el tenis pendiente de si vuelve o no este año, todo parece indicar que no, los tenistas ya han podido salir a la pista, tras toda su lucha, para poder entrenar.

