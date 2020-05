Mike Tyson vs Holyfield: se filtra cuándo y dónde será el reencuentro entre los dos púgiles

Mike Tyson no ha dejado nunca indiferente a nadie, pero lo que no le pueden negar es que ha sido uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos.

A sus 53 años reveló hace unos días que volverá a los rings. Y todo parece indicar que será para enfrentarse a Evander Holyfield, un combate muy deseado para todos los amantes de este deporte.

"Mi intención es ponerme en forma y poder hacer combates de tres o cuatro asaltos para la beneficencia. Para ayudar a personas sin hogar y con problemas de drogas, como me ocurrió a mí", afirmó hace unos días.

Hace quince años que Tyson dejó el boxeo. Lo hizo en el 2005 después de caer derrotado ante Kevin McBride. Así, el púgil cerró su carrera con 50 victorias y seis derrotas, la mayoría de estos triunfos por KO. Ahora su vuelta parece estar más cerca que nunca.

Tyson le muerde la oreja a Evander Holyfield. Foto de archivo

Su posible rival será Holyfield, de 57 años y retirado desde 2011, que confesó también que volverá a los rings para afrontar varias peleas de carácter benéfico.

Ambos púgiles protagonizaron la pelea estelar de la velada llamada The Sound and the Fury (El Sonido y la Furia). El combate, el 28 de junio de 1997 con el titulo del campeonato de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en juego, logró notoriedad después de que Tyson le arrancase de un bocado parte de la oreja derecha a Holyfield. Poco después, fue descalificado y perdió su licencia.

El posible reencuentro

A falta de confirmación oficial, ya circula un cartel promocional de la pelea que tendría lugar dentro de unos meses siempre que el coronavirus lo permita.

En él aparecen lambos unto a lo que podría ser la fecha y lugar del ansiado tercer combate entre ambos: Diriyah, en Arabia Saudí, el próximo 11 de julio.