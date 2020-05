Los nuevos proyectos de Mike Tyson: de su vuelta a los rings a su negocio de la marihuana en el fútbol

Un genio para algunos, juguete roto para otros y un criminal para cierto sector. Mike Tyson no ha dejado nunca indiferente a nadie, pero lo que no le pueden negar es que ha sido uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Famosa es su pegada, incluso muchos dicen que nadie la ha tenido mejor, pero una infinita lista de escándalos y de problemas con la justicia lastraron su carrera.

Él no ha sido el único deportista a lo largo de la historia que cayó en desgracia, en la ruina más absoluta. Pero no todos los que acabaron en el pozo supieron salir de él. Sin embargo, Tyson supo reinventarse después de lapidar la fortuna que ganó en los cuadriláteros. Aunque alejado de los rings, el estadounidense volvió a una vida de lujos gracias a un inesperado negocio.

La marihuana ha hecho ganar, según las estimaciones, alrededor de medio millón de dólares a Mike Tyson. Su rancho pronto podrá verse respaldado por otros ambiciosos proyectos que tiene entre manos el púgil. Desde la creación de un resort para que los que quieran, y puedan permitírselo, disfruten de los beneficios del cannabis en sus diferentes versiones, a una Universidad que se centre en el estudio de la sustancia.

Mike Tyson. Foto: Instagram (@tysonranchofficial)

Pero no solo de la Marihuana vive Tyson. El exboxeador se prepara para su regreso a los cuadriláteros. La noticia sorprendió ya que hace más de una década que no boxea, pero lo hará por un buen motivo. No es que a sus 53 años haya decidido volver a luchar por el campeonato mundial de los pesos pesados, sino que quiere pelear por motivos benéficos.

Así lo dijo él mismo, deslumbrando a todos en las redes sociales con su tono físico y, sobre todo, por no haber perdido su famosísima pegada ni en los entrenamientos: "He estado golpeando con los guantes desde la semana pasada. Ha sido duro, mi cuerpo está dolorido después de volver a ponerme los guantes. Estoy trabajando e intentaré volver al ring. Creo que competiré en varias exhibiciones y me pondré en forma".

"Quiero ir al gimnasio y entrenar para poder boxear en tres o cuatro peleas para recaudar fondos. Algunos de estos combates proporcionarán un dinero que servirá para ayudar a la gente sin hogar y a los hijos de puta que se han visto afectados por las drogas como yo", añadió Mike Tyson después de confesar que volverá a pelear.

Mucho se ha hablado desde entonces sobre ello e incluso su entrenador, Rafael Cordeiro, confesó en ESPN que le sorprendió la noticia: "No sabía qué podía pasar. Llevaba casi diez años sin ponerse los guantes. No esperaba ver lo que vi. Era un tipo con la misma velocidad y el mismo poder que los chicos de 21 o 22 años".

Posibles rivales

Desde que Tyson dio a conocer la noticia, se ha especulado con una importante lista de posibles rivales. En Daily Mail, Amatrauda, promotor, señaló que había opciones de que los combates se celebrasen ya en 2021, con la crisis del coronavirus ya más superada, y en Australia: "Lo haríamos en el Melbourne Arena, con un aforo de 10.000 personas, o en Princes Park, donde se juntaron 30.00 personas para ver el Jeff Fenech vs Azumah Nelson".

Puede que tenga 53 años pero sigue siendo un gran nombre y tipos como Barry Hall, Paul Gallen o Sonny Bill Williams aprovecharían la oportunidad de medirse en el ring con él", continuó Amatruda. "Contacté con Max Markson y le pedí que le ofreciera a Tyson un millón de dólares. Ya le trajo a Australia en 2021 y se lleva bien con él y su esposa. Lo importante es que le consiguió un visado para venir al país y esa es la clave", sentenció el promotor.

El fútbol en su punto de mira

Además de esta vuelta al ring, Mike Tyson también está estudiando ampliar su negocio en el fútbol. Fue el pasado mes de abril cuando se especuló con que su empresa podría dar apellido al Camp Nou, algo que desde el propio Barcelona no tardaron en descartar, pero más factible comienza a ser su llegada a la Premier League.

Jugadores del Everton PETER POWELL Thomson Reuters

'Iron Mike' pretende que su empresa patrocine al Everton inglés. El CEO de Swissx, Alki David, habló sobre ello en el portal insider.com:"No me alejo del Barça, mantengo la puerta abierta, pero ahora estamos comprometidos con el Everton para hacernos cargo de su camiseta".

"Se pusieron en contacto conmigo y ya me han ofrecido diseños con todo el logotipo de Swissx en azul, algo que no me gusta, pero se verá bien. Cuando llegué por primera vez a Inglaterra, todos apoyaban al Manchester United y al Liverpool, y todos iban de rojo. Me gustó el azul y me gustó el escudo, así que seleccioné al Everton para apoyarlo. Es una especie de mística", señaló el socio de Tyson.

A falta de la oficialidad del acuerdo, la empresa Swissx pasará a ser la patrocinadora del Everton. Alki David ha querido evitar cualquier escándalo al puntualizar que "no es una marca de marihuana, es una marca de CBD (Cannabidiol) basada en la salud, no en la diversión". Sea como fuere, Mike Tyson apuesta también por el fútbol.

