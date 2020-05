Muere Miguel Ors, el periodista que habló con Franco para que el rey Juan Carlos fuese olímpico

Este domingo 3 de mayo ha fallecido Miguel Ors, periodista español, a los 91 años. Especializado en el periodismo deportivo, el catalán, nacido el 31 de agosto de 1928, pasó por varios importantes medios de este país como ABC, La Razón o TVE, a lo largo de su carrera.

Precisamente, fue La Razón el medio que informó de su muerte, ya que desde el año 1998 había ejercido allí como columnista. De hecho, a sus 91 años no faltó a su cita y mandó su columna este mismo viernes. Aunque fue mucho antes, en TVE, donde se consagró como uno de los mejores periodistas deportivos y locutores de España.

En la televisión pública fue presentador del telediario, de 1962 a 1977, y también del mítico Estudio Estadio, cuando este espacio era único en el sector. Miguel Ors cubrió durante su carrera seis Juegos Olímpicos de verano, uno de invierno y hasta cinco Mundiales de fútbol. Fue el año después a la Copa del Mundo de España 1982 cuando dejó de estar a los mandos de Estudio Estadio.

A lo largo de su trayectoria fue galardonado con varios premios, entre los que destacan la Medalla al Mérito Deportivo, concedida en el año 1970, y también su condición de Miembro de la Real Orden al Mérito Deportivo. Además, también recibió la Antena de Oro, un Premio Ondas y el Premio Nacional de Televisión Española.

Una carrera única para un periodista que puso voz al deporte durante décadas, la cual ahora se ha apagado. Para el recuerdo sus retransmisiones y también una anécdota que protagonizó junto al por entonces dictador Francisco Franco y al que años más tarde sería rey de España, Don Juan Carlos I.

Juegos Olímpicos de Múnich

Cuentan que Franco tenía en muy alta consideración a Ors y fue por esto por lo que convocó al periodista a El Pardo para preguntarle si creía que el rey heredero podría ser una buena opción para el equipo de España de vela en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972.

El propio Miguel Ors desveló hace ya unos años que en su primer encuentro Franco le dijo "pensé que usted era más alto", a lo que el periodista contestó: "Para mí es un honor tener la misma estatura que su Excelencia". En ese tono siguió la conversación en la que Ors avaló el papel de Juan Carlos como miembro del equipo de vela: "Es un regatista bastante bueno y quedará entre los quince primeros". Fue así como el actual rey emérito acabó compitiendo en los JJOO y además finalizando en decimoquinta posición.

Periodista por convicción

Miguel Ors llegó a TVE tan solo un año después de su fundación en 1956. 34 años permaneció en la televisión pública, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos y queridos de los telespectadores. Un periodista deportivo que señaló que ese trabajo solo era "un segundo ingreso que necesitaba", ya que su verdadera ilusión era trabajar en Pueblo, un medio más humilde que le dio muchos años de felicidad.

Periodismo por vocación y Derecho por mandato de su padre, ya que su progenitor no quería que fuese periodista. Pero esta era su pasión y aunque es uno de los grandes en el sector deportivo de este país, le gustaba también mucho la política y no tenía reparos en hablar de sus inclinaciones: "Yo tengo mis ideas y digo que nunca he sido ni seré de izquierdas por una razón económica: la izquierda no sabe hacer dinero".

