La decisión de cancelar la liga de voleibol salvó la economía de los clubes... ¿y al Barça del descenso?

Las jugadoras del May Deco Voleibol Logroño y el Barça CVB Voleibol Logroño

El deporte español, como la sociedad en general, se encuentra paralizada por el coronavirus. Aunque hay algunos aspectos de la vida que comienzan a reactivarse, no hay ninguna competición en el país que pueda dar una fecha para el regreso de las ligas. Tampoco para volver a entrenar en grupo como quedó patente tras los intentos de algunos clubes de fútbol.

Pero hay algunos deportes que han decidido dar la temporada por finalizada. El voleibol es uno de ellos. A falta de dos jornadas para terminar el año regular, ha dado por terminada la temporada y no se decidirán los resultados sobre la cancha. Los 12 equipos que conforman la primera categoría de la liga femenina, la Liga Iberdrola, no lucharán ni por el título en los playoff, ni por evitar el descenso.

Fue una solución fácil de tomar para Agustín Martín, presidente de la Federación Española de Voleibol. Su prioridad en todo momento ha sido preservar la salud de los clubes en lo que estaba en su mano. Hay que tener en cuenta que todos los equipos dependen de las subvenciones de federación y las instituciones locales y del patrocinio de empresas principalmente locales.

La decisión

"Nosotros en principio aplazamos todos los partidos hasta el 4 de abril antes del confinamiento. Cuando se fueron complicando aún más las cosas, me puse en contacto con los clubes ya que todos tienen un problema si tenían que mantener contratos sin competir. Por eso les propuse la medida de suspender por completo la competición esta temporada y aplazar la decisión de decidir ascensos y descensos más adelante. En Primera División se decidió por mayoría y en Segunda solo hubo una oposición", explica el presidente de la RFEVB.

Las jugadoras de estas divisiones tienen contratos por obra y servicio hasta el final de la temporada. Con esta medida liberaron a todas para que pudieran volver a sus casas y los clubes no tuvieran problemas económicos. Con esto se subsanaba el gran temor de que algunas entidades tuvieran inconvenientes para sobrevivir.

Las jugadoras del Barça CVB, durante el partido de esta temporada contra el May Deco Voleibol Logroño Voleibol Logroño

Ahora se topaban con el problema deportivo. A falta de esas dos jornadas, el May Deco Voleibol Logroño marchaba líder con nueve puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Avarca de Menorca. Para decidir el campeón hay un playoff al que llegan los cuatro mejores de la temporada regular. Por abajo, los dos últimos clasificados descienden. El Barça CVB ya lo había hecho matemáticamente, mientras DSV CV Sant Cugat y Madrid Chamberí luchaban por no ocupar la otra plaza.

Un problema deportivo

La Federación habla de "entre seis y 10 posibles soluciones" para solventar el problema de los ascensos, los descensos y los campeones, pero los dos clubes con los que EL ESPAÑOL ha hablado se centran en tres: dar por campeón al que lo era matemáticamente por puntos y descender al que también lo había hecho ateniéndose a los números, dar la campaña por nula y repitan los mismos equipos en la máxima categoría o una liga de 16 equipos la próxima temporada organizada en dos grupos de 8 con los clubes que ocupan los puestos de playoff de ascenso en la Segunda División.

"Hay que atenerse a tres criterios, tiene que ser legal, tiene que ser participativo y trabajar con un escenario cierto, o sea, saber cuándo podremos empezar la temporada", incide la Federación. También insisten en fijarse en otros países, pero hay dos ligas importantes que han tomado la decisión de terminar con campeón, pero sin ascensos ni descensos: Rusia e Italia.

Martín insiste en no "conculcar derechos" y, para ello, están a la espera del informe jurídico y de las indicaciones del Consejo Superior de Deportes. Tanto clubes como federación coinciden en que nada va a ser justo, se tome la decisión que se tome va a haber represalias y que hay que evitar que se perjudique al menor número de equipos posible.

Las jugadoras del May Deco Voleibol Logroño celebran la consecución de la Copa de la Reina de 2020 Voleibol Logroño

"Hay clubes que me han pedido no ampliar la liga, aunque hay que esperar al punto de vista legal qué es lo más justo. Pero, por ejemplo, la de repetir la liga me parece la más justa, pero perjudicarías al equipo de segunda que lo ha hecho bien y se merece ascender y beneficias al que lo ha hecho mal en primera", respondía Agustín Martín a la pregunta sobre si esperaba represalias judiciales ante la decisión que tome.

Si se decide un campeón, el mismo presidente de la federación explica que sería muy "sui generis" y que el motivo principal de proclamarlo sería "por establecer quién va a la competición europea".

Así lo ve el aspirante

Carlos Arratia es el presidente del May Deco Voleibol Logroño, el dominador de las últimos años consiguiendo prácticamente todos los títulos. Su club se ha ganado el derecho de levantar otra temporada más el título y considera que "si no se nos proclama campeones, es un perjuicio, mientras que si se nos da el título, no se beneficia a nadie".

La planificación de este equipo está basada en luchar por todos los títulos y el hecho de no lograr estos objetivos podría afectarles económicamente. "Tanto a nivel privado, como a nivel de organismos públicos, se contemplan llegar a fases finales, conseguir títulos y asociar estas marcas al éxito", comenta el máximo responsable del club de La Rioja.

Las jugadoras del May Deco Voleibol Logroño, durante un partido Voleibol Logroño

"Declarar una competición como desierta, no ayudaría a nadie. Sería como decir que este año no ha servido para nada. La competición tiene que valorar a los que mejor lo han hecho y castigar, entre comillas, a los que peor lo han hecho", solicitaba Arratia.

¿Y el descendido matemáticamente?

Lo primero que hay que decir del Barça CVB es que es un club más preocupado en formar que en ganar. Evidentemente, el fin de toda competición deportiva es el éxito, y el mayor ejemplo de éxito es proclamarte campeón. El equipo afiliado a la entidad de fútbol estuvo a punto de hacerlo la temporada pasada. Se plantaron en la final contra el Voleibol Logroño completando una gran campaña a pesar de no alzar el título.

Esto provocó que una gran mayoría de las chicas que formaron parte de este equipo llamaran la atención a otros clubes más profesionales y en otros puntos del mundo. José Caro, responsable de este club, valora por encima el hecho de que muchas de sus pupilas hayan conseguido "una beca universitaria" a los resultados deportivos.

Una de las razones que nos da Caro para haber tenido que competir este año con hasta seis juveniles es que la temporada pasada no consiguieron rentabilizar económicamente su gran campaña. "No pudimos encontrar un lugar en Barcelona para acoger los partidos de la final, cobrar entradas y generar una atención en la ciudad", comenta el presidente de la entidad.

Las jugadoras del Barça celebran un punto durante un partido de esta temporada Barça CVB

Se tome la decisión que se tome finalmente, el presidente del Barça CVB apuesta porque habrá "más de uno o dos que no puedan sostenerse en la máxima categoría". "Con el mismo equipo que hemos jugado este año podríamos jugar el que viene, sea en Liga Iberdrola o en Liga 2", destaca Caro.

Otro problema económico

Pero la gran preocupación de los clubes está en la planificación de la próxima temporada. Más o menos, según nos comenta la Federación, todos los clubes tienen asegurada la supervivencia este año. Las entidades han cobrado el dinero de patrocinios y la mayoría han recibido las subvenciones. Lo que suceda en la siguiente, es una incógnita tanto deportiva como económica.

"Este deporte tiene un coste superior a otras ligas, así que habrá que reducir al máximo estos costes, no se cómo, pero gestionando mejor los recursos que llegan a la Federación", explicaba Arratia preocupado por lo que sucederá. "No sabemos los apoyos que vamos a tener, cómo vamos a renovar la plantilla. La prioridad máxima que tenemos ahora es encontrar la financiación máxima para no tener que bajar el nivel al amateurismo", puntualizaba el responsable del club logroñés.

Caro apuesta porque "va a haber más jugadores locales" la temporada que viene y que se van a igualar mucho las fuerzas. De hecho, cree que si mantienen la categoría, podrían hacer mucho mejor papel porque cuentan con una cantera más fuerte que otras entidades y tendrían jugadoras más experimentadas que los clubes.

"No iba a ser muy grave económicamente que descendamos, estamos más preocupados por obtener resultados en las competiciones inferiores que en lo que suceda en la máxima categoría", destaca el responsable del Barça CVB.

