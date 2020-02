El Nantes practica pruebas de embarazo a sus jugadoras sin su consentimiento

Un nuevo escándalo ha sacudido Francia. El Nantes está bajo los focos y en medio de la polémica por haber realizado análisis de la hormona de embarazo a espaldas de las jugadoras del equipo de balonmano. Las integrantes informaron de este hecho a la Asociación de Jugadoras Profesionales de Balonmano, la cual lo ha denunciado públicamente.

El organismo consideró que se trata de "prácticas inaceptables" ya que asegura que estas pruebas se habían llevado a cabo "sin el consentimiento de las jugadoras". "¡Es completamente ilegal! Estas pruebas son obviamente privadas e íntimas y no deben referirse a un empleador, y menos a un club. Este tipo de control es completamente ilegal y no solo viola la privacidad de las jugadoras sino que también compromete seriamente su privacidad", indicó.

El doctor Thibault Berlivet fue el encargado de prescribir estas pruebas el verano pasado como parte de su chequeo médico antes de que comenzara la temporada. El Nantes, por su parte, ha dado una rueda de prensa en la que ha explicado que había sido una petición del médico únicamente en interés de las jugadoras.

El equipo de balonmano femenino del Nantes Twitter: (@NAHB_officie)

El presidente Ponroy ha confesado que no sabía nada hasta han publicado el comunicado: "Hablé lo suficientemente rápido con el médico, las autoridades federales, el entrenador, para arrojar luz sobre este caso que no es anecdótico. Sí, las pruebas se realizaron. No, no son ilegales y no se han hecho sin el consentimiento de los jugadores".

Estrictamente ilegal prescribir un test

Además, explicó que el doctor Berlivet añadió dicha prueba a la lista habitual de análisis para asegurar que las jugadoras pertenecientes a la plantilla pudieran soportar los intensos esfuerzos de la preparación al inicio de la campaña y para conocer los tratamientos a evitar. "Hizo su trabajo a conciencia, ni el cuadro técnico ni los entrenadores tuvieron acceso a los resultados", agregó.

La AJPH ha querido remarcar que "es estrictamente ilegal prescribir un test de embarazo sin el acuerdo ni el consentimiento de las jugadoras sean buenas o malas las intenciones que hay detrás".

