¿Le han vuelto a robar a Tom Brady la camiseta con la que ganó la Super Bowl?

6 de febrero de 2017, NRG Stadium de Houston, los New England Patriots se imponen por 34 a 28 a los Atlanta Falcons en la Super Bowl. Tom Brady agranda su leyenda y se une a Charles Haley como el único jugador en ganar cinco anillos de campeón.

Un hito histórico y como tal, el quarterback de los Patriots quiere recordar el partido y a parte del anillo, se lleva la camiseta del partido a casa, o eso pretendía. Al volver al vestuario la camiseta no está donde la había dejado "estaba aquí. Sé exactamente dónde la puse" aseguraba el MVP de la Super Bowl.

Ya fuera del estadio, resignado y no todo lo feliz que estaría un jugador tras ganar su quinto anillo afirmaba que "esto no es bueno. Estaba ahí y ahora ya no la tengo. Supongo que en breve estará en eBay".

Un mes y medio más tarde el FBI encontraba su camiseta en México, una camiseta valorada en más de 500.000 dólares por la policía y cuyo culpable era un miembro de la prensa internacional.

Parece que la historia vuelve a repetirse y en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta y tras una nueva victoria, la sexta en la carrera de Brady, que le coloca como el jugador con más victorias en la Super Bowl de la historia, el jugador volvía a no encontrar su camiseta, "¿Sabes dónde está mi camiseta? Tengo que averiguarlo", preguntaba extrañado el jugador de los Patriots.

Tom Brady, con su hija junto al trofeo Vince Lombardi tras la victoria en la Super Bowl REUTERS

La leyenda Tom Brady

La Super Bowl LIII no fue una más en la carrera del quarterback de los Patriots, el equipo de Nueva Inglaterra se imponía 13 a 3 a los Rams y confirmaba una de las mayores dinastías de la historia del deporte, 6 victorias en la Super Bowl desde el 2002.

Todas ellas de la mano del mismo quarterback, Tom Brady, seis anillos que le confirman como el jugador que más ha ganado en la historia, además el californiano tiene mas Super Bowls que 30 franquicias de la liga, es decir, más que todas e igualado con los Steelers de Pittsburgh y con la franquicia de Nueva Inglaterra, para que no se olvide el jugador tiene 41 años, y parece que aún queda Brady para rato.

