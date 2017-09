Joel González: "Orgulloso de ser quien soy: catalán y español"

Mientras que el referéndum para la independencia de Cataluña se celebrará este domingo, los deportistas emergen de las sombras y se expresan.

Joel González Bonilla es un deportista español que compite en taekwondo, fue campeón olímpico en Londres en 2012, doble campeón mundial en los años 2009 y 2011, y doble campeón de Europa, en los años 2010 y 2012.

“Es cierto que las elecciones van a suponer muchos cambios, no sé qué sucederá porque hasta que no lleguen las urnas no se sabrá. Yo me leeré todos los programas, quiero que haya un apoyo fuerte al deporte y es por lo que voy a votar. Habrá mucha lucha de partidos y eso es importante. Es buena la competitividad de unos contra otros para que crear buenos programas electorales, luego ya se verá”, dijo el hombre de 27 años.

Para apoyar sus declaraciones, Joel Gonzalez ha publicado su cuento Twiiter un fuerte mensaje: "Orgulloso de ser quien soy: catalán y español". Un ejemplo que debería seguir más gente.