Pole de récord para Bezzecchi y Marc Márquez saldrá desde la segunda posición en su despedida en Valencia

Mientras los aficionados que pueblan las gradas del circuito Ricardo Tormo de Cheste siguen reponiéndose de la conmoción que ha supuesto el anuncio de la retirada de Marc Márquez, la competición sigue su curso para despedir la temporada que ha coronado al español por décima vez.

Marco Bezzecchi ha impresionado con una nueva pole y despide el año con siete poles, todas ellas batiendo el récord del circuito.

Y es que cada vez que el piloto italiano ha conseguido una pole lo ha hecho fulminando el récord de cada trazado, como ha ocurrido en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.

WHAT IS THIS LAP????????? BEZZECCHI HAS SET A 1:27 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/KCLSZWc8zw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026

Marco Bezzecchi (1:27.844) ha bajado en un segundo la marca (21:28.809) que estaba en su poder desde la pasada temporada, dejando sin opciones de réplica a Marc Márquez.

El flamante campeón del mundo de MotoGP tomará la salida desde la segunda posición en su despedida de la competición después de que su último intento, a tres minutos del final, no diera sus frutos.

Junto a ellos estará en la primera fila Raúl Fernández, que arrancará desde la tercera posición.

La segunda línea de la parrilla la abrirá Álex Márquez, cuarto en su último fin de semana con el equipo Gresini Racing. Jorge Martín, que tuvo un viernes difícil con fiebre y malestar, dio la vuelta a la situación y escaló hasta el quinto puesto mientras que Fabio di Giannantonio cierra la segunda línea.