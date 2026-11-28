Marc Márquez, tras la sanción: "En nuestra última carrera teníamos que cambiar una regla y la van a cambiar"

Ha sido el protagonista de las situaciones más inverosímiles, peculiares y singulares a lo largo de sus 19 temporadas en el campeonato del mundo y muchas de ellas han motivado cambios en el reglamento de MotoGP.

Cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, Marc Márquez lo ha vuelto hacer en su despedida de la competición tras el anuncio este viernes de su retirada.

El flamante campeón del mundo ha protagonizado una carrera al sprint accidentada justo porque el semáforo rojo no se ha apagado. El fallo técnico ha llevado al límite a todos los motores y el del piloto de Ducati ha terminado en llamas.

Lights ou...OH NO! MARC'S BIKE IS ON FIRE! 🔥😱 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/njzVbiQmQ8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026

Ha tenido el tiempo justo para bajarse de su moto para no quemarse. “Por suerte, he notado que se calentaba todo y he pensado ‘Ahora, si llega ya el escozor este, es que hay quemada’. He visto que se calmaba, pero he notado que se me calentaba toda la pierna derecha”, ha narrado.

Marc Márquez ha sido sancionado con una doble long lap, ya que cuando se retrasa una salida por una bandera roja, el reglamento indica que se debe sancionarse al piloto que genera dicha bandera roja. En este caso la culpa no fue del piloto español ni de su Ducati, sino del semáforo rojo que no se apagó y llevó los motores al límite.

“En nuestra última carrera teníamos que cambiar otra regla y la van a cambiar, seguramente. No será ni la primera ni la última vez, o al menos eso es lo que aconsejo. Me lo estoy tomando a risa porque el campeonato está cerrado. Si llega a pasar hace una semana en Portugal, hubiera ido corriendo a las oficinas de Dirección de Carrera, que es quien decide todo eso. Diez segundos con estas motos con el limitador, es normal que pase eso. Incluso Ducati estaba preocupado que pasara a otras motos en la segunda salida”, ha reflexionado Marc Márquez.

Cuando se anunció la sanción para el piloto español, las gradas del circuito Ricardo Tormo de Cheste abuchearon la decisión de Dirección de Carrera.

“Se podría haber hecho de forma diferente, porque no hacía falta ya la sanción ya que no hay nada en juego. Está el campeonato de constructores, pero es que Aprilia lo tiene muy de cara porque estaban todas las Aprilia delante”, concluyó Marc Márquez sobre una carrera en la que finalizó 12+1.