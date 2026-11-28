Marc Márquez se baja de su moto en llamas, en la parrilla de la carrera al sprint del GP de la Comunidad Valenciana. Reuters

Marc Márquez finaliza 12+1 y entre llamas en su última carrera al sprint en Valencia

Marc Márquez es un piloto único e irrepetible. A lo largo de sus 19 temporadas en el campeonato del mundo ha vivido situaciones inverosímiles, pero lo ocurrido en la salida de la carrera al sprint del Gran Premio de la Comunidad Valenciana nunca se había visto.

Cuando todos los pilotos estaban preparados en la parrilla para tomar la salida, el semáforo rojo no se apagó y todos ellos comenzaron a levantar la mano.

Segundos después fue cuando la Ducati Desmosedici GP26 del flamante campeón del mundo de MotoGP comenzó a soltar humo blanco y a arder, mientras el piloto español saltaba de la moto porque se estaba quemando la parte interior del muslo derecho.

Lights ou...OH NO! MARC'S BIKE IS ON FIRE! 🔥😱 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/njzVbiQmQ8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026

En su última carrera al sprint, Marc Márquez fue sancionado con una doble long lap por el incidente en parrilla y sus opciones de estar en el podio se fueron al traste en una carrera en la que se impuso Marco Bezzecchi con un ritmo demoledor.

Marc Márquez no hizo una de sus mejores salidas y fue superado por Jorge Martín y Raúl Fernández, quedando relegado al cuarto puesto mientras el italiano de Aprilia ponía la directa hacia su segunda victoria al sprint consecutiva de la temporada.

En la sexta vuelta, a Marc Márquez no le quedó más remedio que hacer la primera long lap, porque estaba justo al límite para ello. Bajó del tercero al octavo puesto con la primera y del octavo al decimocuarto, lo que le dejaba sin opciones de puntuar.

Acabó subiendo una posición más tras la caída de Fermín Aldeguer en el tramo final de la carrera al sprint.