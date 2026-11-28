De la leyenda Agostini a la leyenda Márquez: "Su marcha es algo triste. Creía que mínimo un año le quedaba"

Giacomo Agostini, el piloto con más títulos de la historia del motociclismo, no esperaba la retirada de Marc Márquez.

El italiano, de 84 años, se declaró "triste" en El Larguero de la Cadena SER y confesó que pensaba que el campeón de Cervera seguiría al menos una temporada más.

Márquez, que igualó hace unos días sus ocho coronas en la categoría reina, anunció el viernes que se marcha tras el Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

"Estoy triste, estoy triste. Durante toda su carrera ha tenido mucho entusiasmo. Hacía espectáculo para el público, para los aficionados. Su marcha es algo triste", afirmó Agostini.

Preguntado por si imaginaba este desenlace cuando posó con Márquez en la celebración del título en Portimao, fue tajante: "No lo pensaba. Creía que mínimo un año le quedaba. Es campeón del mundo. Es el más fuerte. ¿Por qué iba a parar?".

El italiano atribuye la decisión al desgaste físico que el propio piloto reconoció en su rueda de prensa. "Es un chico acostumbrado a ganar y, físicamente, si no estás al 100%, es muy difícil. Creo que ha sacrificado mucho por ganar este campeonato del mundo", valoró.

Sobre su trayectoria, no escatimó elogios: "Ha tenido muchas lesiones y es muy difícil ganar campeonatos del mundo. Pero él los ha ganado todos".

Marc Márquez, celebrando su título de MotoGP. EFE

Un adiós que Agostini conoce

El histórico campeón recordó cómo vivió su propia retirada y por qué cree que la de Márquez ha sido dolorosa. "Yo recuerdo cuando tomé la decisión de poner fin a mi carrera que llovió tres días", explicó entre risas, en alusión a las lágrimas que derramó.

Sobre la edad del español, que se marcha con 33 años, respondió: "Muy joven. Muy joven. No es fácil esta decisión".

Agostini también comentó con humor la comparación de récords. Cuando el periodista le planteó que en el fondo estaría contento porque Márquez no alcanza sus 15 títulos ni sus victorias, respondió: "Yo tengo mi récord, pero si alguien me lo supera, estaré contento por él porque he conocido un piloto que ha podido ganar a Agostini".

Dos épocas, dos leyendas

Los números sitúan a ambos en la cima, pero con perfiles distintos. Agostini suma 15 títulos mundiales, ocho en 500 cc y siete en 350 cc, y 122 victorias, aunque él cuenta 123.

Márquez cierra su carrera con diez coronas, ocho en MotoGP, una en Moto2 y una en 125 cc, y 106 victorias, 80 de ellas en la categoría reina. Solo Agostini y el español Ángel Nieto, con doce más uno, tienen más títulos que él.

En la clase reina, ambos comparten el récord de ocho títulos. Agostini los ganó entre los sesenta y los setenta, con una racha de siete consecutivos entre 1966 y 1972, una marca que sigue siendo suya. Márquez los repartió entre 2013 y 2026, con un paréntesis de lesiones entre 2020 y 2024.

Los calendarios también cuentan una historia diferente. El italiano disputó unas 120 carreras en 500 cc, con 68 victorias, en temporadas mucho más cortas que las actuales. El catalán ha corrido 223 grandes premios en MotoGP y fue campeón del mundo por primera vez con 20 años y 266 días, el más joven de la historia.

La coincidencia entre ambos tuvo un gesto simbólico la semana pasada. Agostini entregó a Márquez el casco dorado que conmemora su octavo título en la categoría reina, en una imagen que ahora se lee como un traspaso de testigo.

Con la retirada de Márquez, el motociclismo cierra una etapa que Agostini sitúa a la altura de las grandes. El italiano recuerda que se marcha un campeón que dio espectáculo y mantuvo siempre un gran entusiasmo, y deja así abierta la discusión sobre quién ha sido el mejor de la historia.