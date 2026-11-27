Cinco días después de proclamarse campeón del mundo por décima vez y superar los nueve cetros de Valentino Rossi, Marc Márquez ha anunciado por sorpresa su retirada de MotoGP. De esta forma, el piloto de Cervera pone fin a dos décadas de trayectoria deportiva en la que ha disfrutado de la gloria y ha descendido a los infiernos.

El anuncio ha llegado antes de comenzar el primer entrenamiento libre de MotoGP del Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Sentado en su box y antes de salir a pista, el piloto de Ducati ha comenzado a desplegar una serie de cinco carteles en inglés.

“Hablaremos después, pero primero... Gracias a todo el mundo que ha formado parte de este camino. Espero que hayas disfrutado tanto como yo lo he hecho. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia”, ha ido relatando ante la cara de perplejidad del resto de pilotos y las lágrimas de su hermano Álex.

A message from @marcmarquez93 🚨 BREAKING NEWS: This will be Marc Marquez's LAST RACE IN #MotoGP #ValenciaGP 🏁 https://t.co/WvgDWBPA6b — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026

Tras la noticia, el box del equipo Ducati Lenovo ha explotado en aplausos mientras Gemma Pinto, su novia, y Julià Márquez, su padre, hacían de tripas corazón para contener el llanto.

A sus 33 años, después de 19 temporadas en el campeonato del mundo y de 10 títulos mundiales -uno de 125cc, uno de Moto2 y ocho de MotoGP-, Marc Márquez ha decidido poner fin a una carrera deportiva única y legendaria que pasará a los anales de la historia del motociclismo mundial.