La experiencia es un grado y eso lo tiene grabado a fuego Marc Márquez tras lo vivido la pasada temporada. En sólo una semana tocó la gloria cuando se proclamó campeón del mundo por novena vez en Motegi y descendió a los infiernos al fracturarse el hombro derecho tras una caída con Marco Bezzecchi en la carrera de Mandalika siete días después.

Con el tiempo, esa fractura terminó derivando en una nueva intervención este año tras Le Mans porque la caída en Mandalika hizo que un tornillo instalado de su hombro en diciembre de 2019 se desplazara y le tocara el nervio radial.

Como el pasado año, el flamante campeón del mundo de MotoGP encara dos citas seguidas y no quiere líos. Ha dejado las celebraciones con su equipo para el domingo por la noche tras la carrera en el circuito Ricardo Tormo de Cheste y su rutina ha comenzado de buena mañana este jueves pedaleando junto con José Luis Martínez, su asistente personal, por la pista valenciana.

Marc Márquez, en el centro, junto a José Luis Martínez, su asistente; y Máximo Quiles, campeón del mundo de Moto3; en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Elena Isardo

“Con la experiencia que tuve en Indonesia el año pasado, he visto que tengo que mantener al menos la chispa, la tensión necesaria. Llegué a Mandalika completamente vacío y fue un fin de semana de caídas. Tuve dos en los entrenamientos y luego la caída del domingo, que supuso la lesión. Así que este fin de semana vengo aquí con la chispita necesaria para tener esa alegría en pista, ir con concentración, pero con ganas también de celebrarlo y de no tener esa presión extra”, ha explicado Marc Márquez, que afronta el Gran Premio de la Comunidad Valenciana con los deberes hechos.

“Me gustaría acabar el fin de semana o acabar la temporada bien. Eso significa intentar luchar por el podio, luego veremos si podemos o no. Si nos estuviéramos jugando el título o este circuito estuviera en la mitad del calendario, te diría que venimos a atacar y a ganar porque es un circuito de izquierdas. Tengo muchas ganas de tener un invierno normal y sin lesiones, así que entonces veremos, valoraremos todo e intentaremos ayudar. Una de las razones de mantener esa intensidad es ayudar a Ducati a luchar por el título de constructores, aunque el título más importante para mí y para Ducati, para los dos, ya lo tenemos en el bolsillo”, ha reconocido.

Marc Márquez no ha competido en el circuito Ricardo Tormo de Cheste desde hace tres años, cuando disputó su última carrera con Honda y dos días después probó la Ducati del equipo Gresini Racing.

“Primero fue la dana y el año pasado yo estaba lesionado. Recuerdo ese día como una gran liberación porque, lo dije en su momento, tenía mis dudas de que supiera ir rápido con otra moto. Había estado toda mi carrera deportiva con Honda y había ganado mucho con ellos, pero me subía a una moto diferente y era mi apuesta personal. Cuando me subí ese primer día y vi que era una moto que tenía dos ruedas y que sabía ir rápido, me tranquilizó mucho”, recuerda después de tres años en los que conseguido dos coronas de campeón del mundo de MotoGP y la vida le ha enseñado a vivir el presente y disfrutar de los momentos buenos.