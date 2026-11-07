Marco Bezzecchi planta cara a Marc Márquez y logra una nueva pole de récord en Qatar

Marco Bezzecchi traza un viraje con su Aprilia RS-GP, en el circuito de Losail. Reuters

La primera oportunidad de Marc Márquez para proclamarse campeón del mundo de MotoGP llega en Qatar, inmerso en el conflicto bélico desatado en Oriente Medio a finales de febrero y que obligó a la organización del campeonato a desplazar la fecha de abril a noviembre con la esperanza que las hostilidades hubiesen concluido.

Siete meses después y sin atisbo de paz a la vista, el campeonato ha recalado en el país del Golfo Pérsico con el título en juego y Marco Bezzecchi plantado cara a Marc Márquez.

El piloto de Aprilia ha logrado su quinta pole de la temporada (1:50.028) en el circuito de Losail y ha fulminado, una vez más, el récord del circuito, que estaba en poder de Marc Márquez (1:50.499) desde la pasada temporada.

Bezzecchi se lleva la pole en Qatar 🔥😲 Marc Márquez saldrá en segunda posición #QatarGP #MotoGP https://t.co/6A0TYlEWsQ — DAZN España (@DAZN_ES) November 7, 2026

Y eso que el piloto de Ducati lo ha intentado porque en su primera vuelta lanzada ha parado el crono en 1:50.361 que, en ese momento, era ya el nuevo récord absoluto del circuito.

El vigente campeón del mundo de MotoGP ha puesto el listón muy alto a las primeras de cambio, pero Marco Bezzecchi ha tenido margen de sobra para responder.

En su segunda salida a pista ha certificado la pole con un nuevo récord absoluto de la pista, al que Marc Márquez ya no ha podido responder y se ha quedado a 266 milésimas del italiano. Fabio di Giannantonio será el encargado de cerrar la primera línea de la parrilla tras quedarse a sólo 33 milésimas del líder de MotoGP.

La queja de Jorge Martín cuando completaba su última vuelta en la Q2 El de Aprilia saldrá undécimo en Qatar 💥 #QatarGP #MotoGP https://t.co/de5xwZ7NvJ — DAZN España (@DAZN_ES) November 7, 2026

La segunda línea de la parrilla la abrirá Raúl Fernández, seguido de Pecco Bagnaia (quinto), que ha logrado su mejor resultado desde Assen. Ai Ogura cierra la segunda línea.

A quien se le complican las cosas es a Jorge Martín, que partirá undécimo. Al español, lesionado en su mano derecha, no le han salido bien las cosas en la sesión de clasificación y ha acabado increpando a Pedro Acosta (octavo), que abortó su última vuelta en el parcial final, y aunque no estorbó directamente a Martín, sí que le pudo distraer al rodar lento en ese tramo de la pista.