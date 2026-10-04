Marc Márquez celebra su victoria en el Gran Premio de Japón, en el circuito de Motegi. Reuters

Marc Márquez cumple a la perfección con su plan en Motegi y aprieta al máximo el Mundial: a dos puntos del líder

No le queda otra que atacar en cada circuito para intentar recuperar el liderato de MotoGP en la recta final de la temporada. Marc Márquez tenía trazado un plan en Motegi y lo ha cumplido a la perfección tras ganar el pulso a Jorge Martín, sumar su quinto doblete del año y situarse a dos puntos del liderato.

Al contrario que en la carrera al sprint, el piloto de Aprilia conservó la primera posición en la salida y durante las primeras vueltas, llegando a acumular seis décimas de ventaja sobre el vigente campeón del mundo de MotoGP.

Después de varias vueltas estudiando a Jorge Martín, Marc Márquez pasó a la acción antes del ecuador de la carrera y le superó cuando restaban 14 vueltas para el final.

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Hachazo de MARC MÁRQUEZ para ponerse primero 👑#JapanGP 🇯🇵 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/3piwKJWAPD — DAZN España (@DAZN_ES) October 4, 2026

Lo hizo en su punto favorito, la curva 9, donde lanzó la moto para coger la primera posición sin oposición de Jorge Martín.

A partir de ahí, comenzó a cobrar ventaja y cuando restaban seis giros para el final dejó la carrera sentenciada porque su distancia era ya de más de segundo sobre Jorge Martín.

A partir de ahí, Marc Márquez se centró en gestionar su renta para atrapar su sexta victoria y su quinto doblete del año, situándose a dos puntos del liderato antes de llegar al circuito indonesio de Mandalika, donde nunca ha acabado una carrera.