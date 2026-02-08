Marc Márquez, en el epicentro del baile de pilotos en MotoGP: las amenazas de Pedro Acosta y Álex son las claves del mercado

Aún no ha comenzado la temporada y ya empiezan a surgir los primeros rumores sólidos sobre el gran baile de fichajes que se avecina para el próximo curso.

Los focos aún apuntan a los últimos test de pretemporada, pero en los pasillos del Mundial las conversaciones giran en torno a 2027. Se avecina un terremoto. Por primera vez en más de una década, los veintidós pilotos de la parrilla terminan contrato al final de este año.

Y eso, en un campeonato tan competitivo y mediático como el actual, equivale a abrir las compuertas de un mercado convulso donde todo puede cambiar.

El primer epicentro de este seísmo apunta claramente hacia Ducati, la marca dominante de los últimos años. Con seis títulos consecutivos en el bolsillo y un arsenal técnico envidiable, su estructura oficial se ha convertido en la meta soñada por casi todos los pilotos.

De hecho, el motivo por el que Jorge Martín salió de Borgo Panigale cuando se proclamó campeón en 2024 con Pramac Racing -el equipo satélite- se debió a la falta de oportunidades para llegar a lucir el mono rojo de la marca oficial.

El liderazgo de Marc Márquez

Sin embargo, el éxito trae consigo turbulencias internas. Desde la llegada de Marc Márquez, la jerarquía en el equipo italiano ha cambiado drásticamente.

En tan solo una temporada, el de Cervera ha logrado lo que pocos creían posible: romper la hegemonía de Pecco Bagnaia dentro del box rojo.

Márquez, con su agresividad habitual, no solo ha igualado los resultados del bicampeón italiano, sino que ha logrado reactivar una mentalidad más combativa dentro del fabricante boloñés.

Pecco Bagnaia y Marc Márquez. Ducati

Pero ese nuevo equilibrio tiene grietas. En Italia se comenta abiertamente que Bagnaia, incómodo con la presión y con la creciente influencia de Márquez en la toma de decisiones, estaría valorando cambiar de rumbo. Su falta de sintonía con la Desmosedici más reciente, unida a una relación cada vez más fría con sus ingenieros, ha alimentado los rumores de divorcio.

Y ahí aparece el nombre que podría redefinir la próxima era del campeonato: Pedro Acosta. El talentoso piloto murciano, que dio el salto a MotoGP con KTM, es considerado la joya más prometedora del motociclismo español desde el propio Márquez.

Con apenas 21 años, su rendimiento ha sido irregular, pero cada destello suyo recuerda que posee una velocidad y un instinto fuera de lo común.

Según ha publicado el diario AS, Ducati habría iniciado contactos preliminares con el entorno del murciano para convertirlo en el futuro compañero de Marc Márquez a partir de 2027. El movimiento sería tan arriesgado como fascinante: juntar en un mismo garaje al mejor piloto de su generación con el talento emergente llamado a sucederle.

La amenaza de 'El Tiburón de Mazarrón'

El carácter de Acosta encajaría perfectamente con la filosofía de Ducati, aunque también podría desencadenar tensiones internas. Él mismo lo advirtió en su primer año: "No vengo a hacer amigos, vengo a ganar".

No obstante, no lo tendría fácil 'El Tiburón de Mazarrón'. Y es que desde su llegada al equipo oficial, Marc Márquez ha recuperado el aura de piloto total. Después de su paso complicado por Honda, donde las lesiones y la falta de competitividad de la moto minaron su dominio, el hexacampeón de MotoGP ha encontrado en Ducati el entorno perfecto para su resurgir.

En 2025 logró devolver a la marca la agresividad que la había caracterizado en la era Stoner, y su impronta técnica y mediática se nota en cada detalle del proyecto.

Pedro Acosta, Marc Márquez y Jorge Martín.

Fuera de la pista, Márquez sigue siendo el gran generador de movimientos: su peso comercial, su relación con los patrocinadores y su influencia en el mercado lo convierten en el auténtico epicentro del baile de fichajes.

Cada vez que su contrato o su entorno se agitan, todo MotoGP se reconfigura. En ese sentido, su dupla potencial con Acosta sería mucho más que una alineación: sería el símbolo de un cambio generacional gestionado dentro de la misma marca.

El efecto dominó del mercado

Pero el baile de pilotos no se limitaría a Ducati. En los últimos días, Motorsport ha apuntado a movimientos que podrían alterar profundamente el equilibrio entre fábricas.

Fabio Quartararo, campeón del mundo en 2021 y estandarte de Yamaha, estaría decidido a abandonar un proyecto que considera estancado. Su destino sería Honda, que busca recuperar la competitividad perdida desde la marcha de Márquez.

Esa jugada, a su vez, dejaría libre una plaza de lujo en el equipo de Iwata. Y el mejor posicionado para ocuparla sería Jorge Martín, una de las figuras más rápidas del paddock, pero castigado en los últimos años por las lesiones y la falta de continuidad en Aprilia.

En la otra cara del mercado aparecen los nombres con futuro por definir. Álex Rins encadena varias temporadas por debajo de las expectativas, y su continuidad en la categoría reina parece pender de un hilo salvo un giro radical en su rendimiento.

Maverick Viñales, irregular desde su paso por Aprilia, podría optar por cambiar de fábrica o incluso de categoría, dependiendo de cómo evolucione la próxima campaña.

Álex Márquez levanta el trofeo de ganador del GP de Malasia, en el circuito de Sepang. Reuters

Y Álex Márquez, siempre marcado por la comparación con su hermano, afronta meses cruciales: su posición dentro del ecosistema Ducati depende tanto de sus resultados como del futuro encaje de Pedro Acosta.

El horizonte que asoma para 2027 dibuja un escenario volcánico. Si se cumplen los pronósticos, el próximo 'mercato' definirá no solo nuevos equipos, sino una nueva era del campeonato: una donde los grandes nombres se enfrentarán a jóvenes de talento desbordante y las fábricas tradicionales intentarán recuperar terreno frente a la todopoderosa Ducati.