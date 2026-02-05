Mapfre se convierte de nuevo en patrocinador del CFMOTO Aspar Team para el curso 2026

Mapfre volverá a acompañar al CFMOTO Aspar Team como patrocinador en la temporada 2026. La aseguradora retoma así una alianza histórica con el equipo dirigido por Jorge Martínez "Aspar", con el que compartió una etapa de grandes éxitos entre 2007 y 2015, periodo en el que lograron juntos tres títulos mundiales, cerca de 50 victorias y más de 150 podios.

Este nuevo acuerdo refuerza el compromiso de Mapfre con el deporte y, en particular, con el motociclismo, acompañando a un equipo que afronta una temporada decisiva con el objetivo de luchar por los campeonatos del mundo de Moto3 y Moto2.

Con este patrocinio, la imagen de Mapfre estará presente en las categorías de Moto3, Moto2 y JuniorGP, apareciendo en distintos soportes del CFMOTO Aspar Team, como las motos, la equipación de los pilotos, los paneles del garaje y los dispositivos de transporte del equipo.

El CFMOTO Aspar Team comenzará la temporada el próximo 1 de marzo en Tailandia, con el objetivo de ser protagonista desde la primera carrera. El equipo aspira a luchar por podios y victorias gracias a una combinación de experiencia, talento y una estructura técnica consolidada. En Moto2, David Alonso y Dani Holgado liderarán el asalto al título, mientras que en Moto3 lo harán Máximo Quiles y Marco Morelli.

Fernando Garrido, director de Marketing y Comunicación de Mapfre España, ha señalado: "Volver a unir nuestro camino al del Aspar Team supone recuperar una alianza que nos dio grandes alegrías y que conecta plenamente con los valores de Mapfre: esfuerzo, superación y trabajo en equipo. Afrontamos esta nueva etapa con ilusión y con la ambición de acompañar a un proyecto deportivo que aspira a lo más alto en una temporada clave".

Por su parte, Jorge Martínez "Aspar", CEO del Aspar Team, ha destacado: "Para el Aspar Team, contar con el respaldo de una compañía líder como Mapfre refuerza la solidez y la ambición de un proyecto deportivo con el que queremos optar a todo este año. Es una alegría poder volver a contar con Mapfre en la familia del Aspar Team porque nos permitirán continuar apostando por el talento de jóvenes pilotos con los que llegar a lo más alto".

Mapfre es la principal aseguradora española en el mundo. En España cuenta con 7,2 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados en este país y más de 3.100 oficinas distribuidas por todo el territorio.