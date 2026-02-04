Marc Márquez (32), piloto, sobre su patrimonio: "Siempre he tributado en España. Yo sé a dónde van mis impuestos"

Marc Márquez lleva más de una década compitiendo al más alto nivel en MotoGP, acumulando nueve títulos mundiales y consolidándose como uno de los pilotos más exitosos de la historia del motociclismo.

Pero más allá de las carreras, el piloto de Cervera también se ha destacado por su transparencia a la hora de hablar de dinero, gestión patrimonial y decisiones fiscales, en un contexto en el que muchos deportistas de élite optan por residir en paraísos fiscales.

En una entrevista en La Sexta, Márquez abordó de frente un tema que le ha perseguido durante años: su breve intento de residir en Andorra. "Yo he pagado toda mi carrera deportiva en España. No te voy a mentir; probé a vivir en Andorra", confesó el piloto.

Sin embargo, la experiencia es dura. "Dos meses seguidos y dije 'yo España y casa'", reconoció entre risas, dejando claro que, aunque era consciente de los beneficios fiscales, no se sentía cómodo viviendo fuera de España.

Lo que podría haber sido una decisión puramente económica se convirtió en una cuestión de identidad: "Yo en España estoy encantado", añadió.

Marc Márquez, en la parrilla de salida del Gran Premio de las Américas. Europa Press

A la pregunta de si su elección de tributar en España era para dar ejemplo, Márquez fue contundente: "No lo hago para transmitir ningún mensaje, lo hago como lo siento, porque es así". Y conclusiones: "Soy consciente de dónde van y dónde no van los impuestos".

Esta no es la primera vez que el piloto habla abiertamente de su relación con el dinero. En el podcast Miki Núñez, Márquez detalló cómo gestionó su primer gran bonus tras ganar el Mundial de MotoGP en 2013. "El bonus fue más de un millón, sí, pero más del 50% ¡pam!, Hacienda. 10% para el mánager, motos de entreno...", explicó.

El consejo de su abogado fue claro desde el principio: "Parece mucho, pero es poco, déjalo en el banco". Desde entonces, Márquez ha seguido una estrategia de inversión conservadora y transparente. "Yo soy autónomo, no soy una empresa, no tengo SL. Cuando te viene Hacienda es interpretable", afirmó.

Sobre su patrimonio actual, el piloto no rehúye las preguntas. Reside en una lujosa vivienda en La Finca de Pozuelo de Alarcón, valorada en torno a los 10 millones de euros. "¿10 millones? Por ahí. Esa zona está por ahí. Pero es una inversión. Me parece bien si yo la estoy disfrutando, pero no lo he perdido, está ahí. La casa está pagada", afirmó.

En cuanto a su familia, Márquez también es claro: "Mis padres nunca me han pedido dinero. Nunca. Es más, cuando les he dicho '¿Queréis algo?' me han dicho que no. Al final, evidentemente, yo les ayudo y les he ayudado, pero nunca me lo han pedido".

A lo largo de su carrera, Marc Márquez ha acumulado ingresos estimados en más de 80 millones de euros, entre salarios, bonificaciones por títulos y contratos de patrocinio con marcas de primer nivel. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por el exhibicionismo, el piloto reconoce que ha aprendido a gestionar su patrimonio con cabeza.

"Cuando tú llegas al mundial, ¿qué buscas? ¿Dinero o la mejor moto? A mí me enseñaron así, tuve mucha suerte. Me mentalizaron y ahora lo entiendo. Me dijeron: 'Buscamos la mejor moto, porque el dinero de verdad se gana en MotoGP'".