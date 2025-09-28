Cuánto dinero ha ganado esta temporada Marc Márquez con Ducati: premio por ser campeón y unos bonus históricos

Marc Márquez escribe una nueva página dorada en la historia de MotoGP al conquistar su séptimo título de la categoría, y noveno en general, en el GP de Japón. La conquista del campeonato en Motegi no solo le devuelve a lo más alto, sino que confirma unas ganancias estratosféricas en 2025.

En total, la bolsa que ya acumula a estas alturas del año, con el bono asegurado por ganar el Mundial de MotoGP, es de 5.490.000 euros. Esta cantidad corresponde exclusivamente a las bonificaciones por rendimiento reflejadas en su contrato con Ducati.

La apuesta de abandonar Honda y fichar por la escuadra italiana le ha funcionado en lo deportivo a Márquez, tras cinco años de sequía en la conquista del campeonato, y tampoco le ha ido nada mal en el aspecto económico —a pesar de venir de un contrato histórico con los japoneses—.

Márquez antepuso hace dos años la competitividad sobre el dinero y acertó. Así, la temporada del piloto de Cervera ha sido de dominio absoluto: 11 victorias en carreras principales y 14 triunfos en sprint de 17 posibles.

Este rendimiento excepcional le ha valido 1,93 millones en bonos por carreras principales, donde Ducati paga 150.000 euros por cada victoria a sus pilotos oficiales.

Los sprint races han sido su territorio de caza particular, con 560.000 euros acumulados gracias a 14 victorias que le otorgan 40.000 euros cada una. Solo en tres circuitos, incluido el segundo puesto del sábado en Motegi, 'empañan' una racha casi perfecta en esta modalidad introducida en 2023.

El bonus de tres millones por conquistar el campeonato mundial representa la guinda de una temporada histórica. Márquez ha cerrado el título con cinco carreras de antelación, estableciendo una de las dominancias más aplastantes desde los tiempos de Valentino Rossi y Casey Stoner.

El dinero que ha ganado Marc Márquez Sueldo: - €12.000.000 al año Bonus por campeón: - €3.000.000 Carreras principales: - 11 victorias x €150.000 - €1.650.000 - 3 segundos lugares x €80.000 - €240.000 - 1 tercer lugar x €40.000 - €40.000 Sprint: - 14 victorias × €40,000 - €560,000

Su salario base de 12 millones anuales se ha visto engrosado por 5,49 millones en bonificaciones por rendimiento, una cifra histórica en el motociclismo mundial.

La decisión del de Cervera de rechazar 100 millones de Honda durante cuatro años para unirse a Ducati con un salario menor ha resultado visionaria. Márquez a recuperado la competitividad perdida y demostrado que sigue siendo el piloto más letal del paddock cuando dispone de material ganador.

Con una amplia ventaja sobre su hermano Alex Márquez, segundo clasificado, el ahora nueve veces campeón del mundo ha protagonizado una de las temporadas más dominantes de la era moderna. Sus 17,49 millones de ganancias reflejan tanto su talento como el valor que Ducati otorga al éxito.

La temporada 2025 pasará a la historia como el regreso triunfal de Marc Márquez, demostrando que la ambición deportiva, cuando se combina con el material adecuado, sigue siendo más valiosa que cualquier contrato millonario. El rey ha vuelto para quedarse.