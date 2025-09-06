Álex Márquez se va al suelo en Montmeló y deja en bandeja a Marc la primera oportunidad de ser campeón en Misano

La mejor moto para el mejor piloto, así que nada malo puede pasar. A Marc Márquez le sale todo redondo esta temporada. La victoria en la carrera al sprint de Montmeló, que estaba destinada a su hermano Álex después de ser el autor de la pole y dominar la prueba con más de un segundo de ventaja sobre él, terminó cayendo del lado del mayor de los Márquez.

La sorpresa saltó cuando restaban cuatro vueltas para el final. El piloto del equipo Gresini Racing, que había destacado sobre su hermano a lo largo del fin de semana, se fue al suelo en la curva 10 a falta de cuatro vueltas para el final y con más de un segundo de ventaja sobre Marc Márquez.

“Cuando yo ya había tirado la toalla, llegó la caída de Álex. Quizás se relajó demasiado”, ha asegurado el líder de MotoGP, tras sumar su decimocuarto triunfo del año en la carrera de los sábados -el octavo consecutivo- y tener el camino prácticamente despejado para disponer en el circuito de Misano, el próximo fin de semana, de su primera bola de partido para proclamarse campeón del mundo por novena vez.

ES UN GOLPE AL MUNDIAL TREMENDO… ¡ES UN JAQUE DE MANUAL! ♟️



Álex Márquez SE VA AL SUELO y Marc Márquez se pone PRIMERO#CatalanGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/CsaHEotDOL — DAZN España (@DAZN_ES) September 6, 2025

Para ello, este domingo necesita no ceder más de dos puntos respecto a su hermano Álex para poder ganar su novena corona en casa de Valentino Rossi.

La carrera al sprint comenzó con una entretenida lucha entre Marc Márquez, Fabio Quartararo y Pedro Acosta en los dos primeros giros, que hizo que Álex Márquez cobrara ventaja a las primeras de cambio.

El líder de MotoGP se hizo fuerte en la segunda posición al inicio del tercer giro, mientras que el francés pudo conservar una tercera posición que se convirtió en segunda después de la caída de Álex Márquez. Fabio di Giannantonio completó el podio de la carrera al sprint en Montmeló.