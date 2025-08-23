Pole para Marc Márquez y debacle para Pecco Bagnaia y Álex Márquez en Hungría

Circuito nuevo y nueva pole para Marc Márquez. El campeonato del mundo de MotoGP desembarca este fin de semana en Hungría por primera vez después de 33 años y lo hace en el Balaton Park, un trazado a orillas del lago Balaton y a unos 90 kilómetros de Budapest.

Una pista nueva para todos los pilotos, pero el líder de MotoGP siempre es el más rápido en adaptarse. Si en la primera toma de contacto del viernes se quedó a seis milésimas de ser el más rápido, en la sesión de clasificación no ha fallado y ha logrado su octava pole del año mientras que su hermano Álex y Pecco Bagnaia, sus rivales directos en la pelea por el título, han naufragado. El español saldrá desde la undécima posición y el italiano lo hará desde la decimoquinta de la parrilla de salida después de no ser capaz de superar la repesca por primera vez esta temporada.

Marc Márquez no tuvo rival en la lucha por la pole y desde la primera vuelta se puso en cabeza con un crono de 1:36.822. En el siguiente giro volvió a rebajar el crono a 1:36.646 mientras el resto de pilotos no era capaz de cuadrar una vuelta.

Pedro Acosta, el más rápido en la jornada del viernes, se fue al suelo a las primeras de cambio y sus opciones se esfumaron de un plumazo. Regresó rápidamente al garaje para coger la segunda moto, pero no logró pasar de la séptima posición.

El líder de MotoGP dio otro zarpazo en su última vuelta (1:36.518) para adjudicarse su octava pole del año, la número 74 en MotoGP y la 102 en el campeonato del mundo.

Le acompañarán en la primera línea de la parrilla de salida dos pilotos que fueron capaz de superar la repesca: Marco Bezzecchi, que sigue a un óptimo nivel, y Fabio di Giannantonio, que aprovechó la referencia de Pedro Acosta para mejorar sus tiempos.