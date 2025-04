Márquez regresa al epicentro de su pesadilla en MotoGP: las cuentas pendientes en Jerez y el punto de inflexión en su carrera

Marc Márquez tiene que lidiar este fin de semana con los fantasmas del pasado en su visita al circuito de Jerez-Ángel Nieto. El GP de España quedará siempre en la memoria del ocho veces campeón del mundo ya que su caída hace cinco años conllevó una serie de lesiones que le hicieron plantearse su futuro en la categoría reina del automovilismo.

Tras caerse en la curva 3, el de Cervera se rompió el húmero del brazo derecho, aunque tras ser intervenido en el hospital su objetivo era correr tan solo una semana después. No obstante, las molestias no remitieron y Márquez tuvo que pasar por el quirófano de nuevo. No sería la última visita al cirujano, ya que en diciembre tuvo que operarse por la misma lesión.

Este año Marc tiene la oportunidad de cerrar definitivamente el círculo con una nueva victoria con la que seguir dominando el campeonato de MotoGP. El piloto español se cita con su propia historia y su objetivo pasa por repetir las gestas de 2014, 2018 y 2019. Además, Jerez fue un punto de inflexión la temporada pasada cuando consiguió el primer podio con la Ducati Gresini.

A pesar de los fantasmas del pasado, Marc Márquez tiene una oportunidad de oro para redimirse de lo que sucedió hace un lustro y perseguir una victoria en España que le es esquiva desde hace seis años. El fulgurante comienzo de temporada -cuatro victorias en las esprints y tres triunfos en las carreras- le sitúa como el gran favorito en Jerez, aunque él es cauto.

Nadie duda de que el español es el gran favorito para alzarse con la 'Torre de los Campeones', de hecho, ya no se esconde y reconoce abiertamente que su "objetivo es intentar estar en el podio (regularmente) pensando en el campeonato", aunque ha encontrado en la figura de Pecco Bagnaia su principal amenaza.

El comienzo de una pesadilla

En 2020 España abrió el Mundial de MotoGP tras la cancelación de la prueba en Catar a causa de la pandemia originada por la Covid-19. El domingo 19 de julio es una fecha que Marc Márquez nunca olvidará. El de Cervera salía desde la tercera posición por detrás de las Yamaha de Fabio Quartararo y Maverick Viñales, sin embargo, en cinco vueltas ya consiguió liderar la carrera.

No obstante, se salió de la pista y tras recuperar su Honda volvió al asfalto en 16ª posición, ahí empezó la gran remontada. Márquez empezó a realizar adelantamientos hasta situarse, de nuevo, tercero. Apretó para adelantar a Viñales y en la curva 3 voló sobre el circuito de Jerez-Ángel Nieto cayendo sobre su costado derecho.

“Una fractura completa, aunque no totalmente desplazada, con una posible paresia del nervio radial”, explicó el doctor Charte. Se hablaba de unos dos meses de recuperación tras operarse al día siguiente en Barcelona. Todo dependía del estado del nervio, que finalmente no estuvo afectado.

Caída de Marc Márquez en el GP de Jerez.

Al día siguiente se operó en Barcelona y su presencia para el GP de Andalucía estaba casi descartada -así se llamó al Gran Premio también en Jerez una semana más tarde-. Sin embargo, cuatro días después de ser operado volvió a subirse en la moto tras el recibir el visto bueno por parte de los médicos.

Se subió a su Honda en los libres 3 y 4, pero en la Q1 decidió no continuar con la disputa del fin de semana. "Podía ser peligroso", dijo, tras explicar que no tenía fuerza en ese brazo recién operado. Los dos meses estimados de recuperación se alargaron más de la cuenta y Marc Márquez ya no volvió a subirse en la moto en la temporada 2020, además de ser operado tres veces más para recuperarse al 100%.

Más allá de aquel calvario, Jerez también fue un punto de inflexión para el ocho veces campeón del mundo la temporada pasada cuando pilotó para Ducati Gresini, el equipo satélite de la marca italiana. El trazado gaditano fue testigo de su regreso al podio después de unos años complicados en Honda sin la posibilidad de volver a luchar por el Mundial de MotoGP.

"Aquí me ha pasado de todo. He vivido muchos momentos bonitos, la mayoría por suerte. Hubo aquí la lesión en esa curva 3. No tengo ningún problema en hablar, son cosas que pasan, cosas de nuestro oficio. Ya hemos corrido aquí varios años y espero este año tener un buen recuerdo" , concluyó el de Ducati ante los micrófonos de DAZN en la previa del GP de España.