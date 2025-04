Marc Márquez ensalza a su hermano: "Estamos ante el mejor Álex Márquez que hemos visto en MotoGP"

Tiene los antebrazos llenos de hematomas y una herida en el codo izquierdo producto de la segunda caída del día en el circuito Ángel Nieto de Jerez. El resbalón en la curva 5, donde se llega a 237 km/h, se produjo cuando rodaba detrás de su hermano Marc. Un golpe durísimo para Álex Márquez, que no se amilanó y 30 minutos después se convirtió en el único piloto en bajar de 1:36 (1:35.991) y ser el más rápido en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de España.

“He entrado 5 km/h más rápido y he frenado; eso no se puede hacer. He calculado mal la entrada. Venimos de circuitos muy rápidos, muy anchos, y aquí todo es más lento. Me ha faltado calcular la velocidad porque no veía el límite y el error, por eso han llegado las caídas”, ha señalado el piloto del equipo Gresini Racing, que se encuentra bastante magullado después del impacto a alta velocidad.

“Las piedras a 200 km/h duelen y pican mucho. Ese ha sido el problema más grande, porque no sentía casi las manos del impacto. Yo estaba bien, pero tenía los brazos dormidos y no sabía bien lo que pasaba”, ha narrado el pequeño de los Márquez tras pasar por las manos de su fisioterapeuta y confesar que un exceso de confianza ha sido lo que le ha llevado a cometer esos errores.

La segunda caída de Álex Márquez este viernes ❌



“Hay que intentar no cometer esos fallos para no tener más viernes así de raros. Me da rabia porque ha sido un error al ir demasiado confiado. No sé explicarlo. Ha sido un día de no ver el límite en ninguna curva. En cada curva podía frenar tres metros más tarde, inclinar más e ir más rápido. He tenido que controlar eso un poquito”, ha concluido.

Marc Márquez, cuarto a 267 milésimas de Álex Márquez y por detrás de Pecco Bagnaia (segundo), cree que estamos ante la mejor versión de su hermano. "Ha liderado los entrenamientos en Jerez y está segundo en la clasificación general de MotoGP, en un inicio de temporada muy bueno. Estamos ante el mejor Álex Márquez que hemos visto en MotoGP y este viernes lo ha demostrado. Se caído dos veces y ha conseguido el mejor tiempo. Es un rival a tener en cuenta en la pelea por el título. Álex Márquez es capaz de todo cuando se encuentra a gusto y tiene confianza. Este viernes ha corrido riesgos, pero le ha salido mal porque se ha caído. Después ha logrado el mejor tiempo y a la curva 5 no le ha cogido miedo porque es ahí dónde ha marcado la diferencia”, ha reflexionado el líder de MotoGP, quien cree que su hermano está un paso por delante de los demás.

“Si no gano a mi hermano este fin de semana, no pasa nada porque lo importante es irme de Jerez como líder”, ha sentenciado.