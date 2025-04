Llega este fin de semana al circuito de Jerez como líder de MotoGP, con una renta de 18 puntos sobre su hermano Álex y 30 sobre Pecco Bagnaia tras la victoria magistral cosechada en el trazado qatarí de Losail. Marc Márquez ha atendido a los medios de comunicación este martes en Madrid en un evento organizado por Estrella Galicia 0,0, patrocinador personal del piloto español desde 2011 y sponsor principal del Gran Premio de España.

“Me siento parte de Estrella Galicia 0,0 porque me ha acompañado a lo largo de mi carrera deportiva. Con mi llegada al equipo oficial de Ducati, es el único patrocinador personal que conservo desde 2011. Estrella Galicia 0,0 me ha acompañado en mis malos momentos”, ha comenzado el piloto español en un acto que estaba previsto inicialmente para el pasado 1 de abril, después del Gran Premio de Las Américas, pero tras su caída en Austin fue aplazado hasta este martes.

Si algo define el arranque de la temporada de Marc Márquez es la superioridad demostrada sobre sus rivales, una palabra que el líder de MotoGP trata de evitar a toda costa. “Esa palabra te hace bajar la guardia y no estar quizá con la misma intensidad. Eso conlleva cometer errores que no se tienen que cometer, como pasó en Austin. No digo que fuese exceso de confianza. Me siento en un gran momento de forma. La última vez que me sentí así fue en 2019, donde me salían las cosas. Ahora me salen, me puedo adaptar a las condiciones, pero los rivales son fuertes porque van mejorando y están cerca. Estamos en la quinta carrera del año y hay que seguir con la misma intensidad”, ha reflexionado.

Marc Márquez, líder de MotoGP: "No soy más fuerte que en 2019, pero sí más tranquilo"

La octava corona de campeón del mundo de Marc Márquez -la última hasta la fecha- llegó en 2019 después de firmar unos números de récord: 12 victorias, 18 podios y 10 poles, batiendo el récord de puntos (420) en una campaña. Incluso, hasta en ocho grandes premios logró la pole y consiguió la victoria liderando todas las vueltas y marcando la vuelta rápida en carrera. A lo largo de todo el año nunca bajó de la segunda posición, salvo en Austin.

“No soy mejor que el Marc de ese año, soy diferente. Tengo otra mentalidad, otra experiencia, otra situación y eso me hace ver las cosas de otra manera. Veremos a final de año; si no consigues el título, no has sido el mejor. Intentaré gestionar todas las situaciones que surjan durante el año de la mejor manera, pero como se vio en Austin, a veces sin querer puedes fallar. Fue un toque de atención importante de que esto es MotoGP”, ha explicado un Marc que, a su juicio, ha ganado en tranquilidad.

“No me atrevo a decir que soy más fuerte que en 2019, porque ese año fue muy completo, pero sí soy más tranquilo. Mucho más. Ese 2019 sólo valía ganar o eso hacía que interiormente tuviera mucha presión. Este año hay la misma presión pero yo, personalmente, no me siento obligado a ganar por todo lo que he pasado. Estoy feliz, contento, están saliendo las cosas. ¿Se ganará o no? Depende de muchos factores. Lo más importante es que no me siento en deuda conmigo. Yo he intentado todo lo que tenía en mis manos y ahora estoy disfrutando de los podios y las victorias”, ha continuado.

Sus dos grandes contendientes esta temporada son su hermano Álex y Pecco Bagnaia, su compañero de equipo, con el que se pronosticaba una gran rivalidad dentro del garaje del equipo Ducati Lenovo. “No afronto la rivalidad con un compañero ahora igual que cuando tenía 20 años. Con 32 años he entendido que hay rivalidad en pista, pero fuera todos somos personas. Se puede hablar, no hace falta crear la guerra donde no es necesario. En pista cada uno busca sus intereses y trabaja con su equipo. El objetivo de Ducati es que el título se pinte de rojo, da igual que sea Pecco o yo”, ha señalado, no sin antes despedirse mandado un mensaje de apoyo al lesionado Jorge Martín.

“Simplemente, darle ánimos. Cuando tuve mi lesión, siempre decía que no se lo deseo a nadie y menos al campeón del Mundo. Por eso le doy ánimos. Puedo intuir lo que le está pasando por la cabeza, pero mi consejo es que ni lesionado ni en caliente tome ninguna decisión”, ha concluido Marc Márquez antes de poner rumbo a Jerez.