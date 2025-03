La apuesta ganadora de 'todo al rojo' de Marc Márquez plasma una superioridad apabullante sobre todos en Tailandia

La apuesta ganadora de ‘todo al rojo’ de Marc Márquez ha quedado plasmada desde la primera cita de la temporada, evidenciando una superioridad aplastante sobre todos sus rivales en Tailandia. El español ha ganado cuándo y cómo quiere en Buriram, donde ha firmado la pole y dos victorias que le han llevado a liderar la clasificación general de MotoGP por primera vez desde 2019.

El único rival de Marc Márquez en el circuito tailandés ha sido la presión de los neumáticos. El español gozaba de más de un segundo y medio de ventaja cuando, de repente, empezó a mirar para atrás, bajó el ritmo y esperó a que le pasara su hermano Álex cuando se habían disputado las primeras siete vueltas y después de comprobar que no estaba dentro del rango de presión mínimo del neumático delantero (ha de estarlo en el 60% de la carrera para no ser sancionado). Así, esperó a su hermano para rodar detrás de él y para que subiera la presión.

Una vez controlada la situación, volvió a superar a Álex Márquez cuando restaban cuatro vueltas para el final para imponerse con una superioridad aplastante sobre su hermano y Pecco Bagnaia.

Maniobra RARA de Marc Márquez 🤔



Parecía tener problemas, se giró y dejó escapar 1.5 segundos de ventaja sobre su hermano Álex, que se puso primero



Nunca en la historia de MotoGP dos hermanos han logrado cruzar la línea de meta primero y segundo en una carrera, un hito que este domingo han desbloqueado en Tailandia Marc y Álex Márquez. “La familia siempre ha sido lo más importante. Mi hermano se lo ha ganado y no me emocionaría si él no estuviera en el podio”, ha expresado Marc Márquez, que ha recuperado el nivel que le llevó a ganar seis títulos con Honda entre 2013 y 2019.

Marc Márquez no puede pedir más a su primer fin de semana vestido de rojo Ducati, que ha cerrado con un auténtico recital para liderar la clasificación general con ocho puntos de ventaja sobre su hermano.

“Me siento con velocidad, confiado y con esa calma de que lo que venga, bienvenido sea. Me siento con tranquilidad y disfrutando. Ser feliz en tu vida personal y deportiva hace que todo salga más fácil", concluyó haciendo un guiño a su novia Gemma Pinto.