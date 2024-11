Jorge Martín, ante el "trámite que hay que cumplir": sólo en tres ocasiones no ha alcanzado la novena posición este año

La igualdad entre ambos contendientes ha sido tan extrema a lo largo de la temporada que ha provocado que el título de campeón del mundo de MotoGP se decida en la última carrera del año, como pronosticó el pasado viernes Jorge Martín. “Es prácticamente imposible cerrar el título en la carrera al sprint”, aseguró de forma contundente el español, consciente del ritmo superior de Pecco Bagnaia en el circuito de Barcelona-Cataluña, donde ganó el pasado mes de junio y él terminó en la segunda posición.

Martinator llega a la última carrera del año con una ventaja de 19 puntos sobre su rival y este domingo necesitará sumar siete para inscribir su nombre en la torre de los campeones de MotoGP. Una novena posición le bastará en el caso de que el italiano gane la carrera. A partir de ahí hay múltiples combinaciones, pero las estadísticas juegan a favor del español porque sólo en tres ocasiones de 19 posibles ha finalizado más allá de la novena plaza.

Jorge Martín ha sumado tres victorias (Portimao, Le Mans y Mandalika) en la carrera de los domingos, 10 segundas posiciones y un total de 15 podios. Los tres borrones en su hoja de servicios este año han sido Jerez, Sachsenring y Misano.

En Jerez se fue al suelo en la curva 6 cuando lideraba y todavía faltaba más de media carrera (vuelta 11), mientras que en Sachsenring también sufrió una caída cuando lideraba al inicio de la penúltima vuelta.

En Misano tomó una decisión arriesgada cuando comenzaron a caer las primeras gotas en la séptima vuelta y apostó por el cambio de moto con reglajes de lluvia cuando ocupaba la segunda plaza. Paró de llover sólo dos giros, por lo que tuvo que volver a entrar en boxes para volver a coger la moto de seco con la mala suerte de que se enganchó el calentador del neumático delantero y perdió todavía más tiempo. Regresó a pista en la decimoquinta posición, con una vuelta perdida, y contuvo al final a Maverick Viñales para acabar sumando sólo un punto.

“Me siento bien y con confianza. Llevo toda mi vida preparándome para este momento. Este domingo hay que pasar el trámite e intentar disfrutar de la carrera. Voy a competir contra mí mismo, sin fijarme en mi rival. Mi objetivo es correr como yo sé. Si me marco como objetivo ser noveno, seguro que terminó décimo. El objetivo va a ser el podio o terminar entre los cinco primeros. La clave va a ser la concentración. La cuestión es hacer una carrera normal, pero controlando los riesgos. No voy a tener luchas innecesarias”, ha analiza Jorge Martín, al que la tensión que está sintiendo este fin de semana no ha repercutido en su descanso.

Jorge Martín celebra su tercera posición en la carrera al sprint, en el circuito de Montmeló. Reuters

“Para un deportista que se está jugando el título, estos días son complicados para dormir. He dormido mis siete horitas, que para mí son suficientes. Esta noche espero dormir las mismas”, ha señalado.

Jorge Martín ha encontrado la forma de evadirse de la presión gracias a la protección de su círculo de confianza, compuesto por sus padres Ángel y Susana, su hermano Javier y su novia María. Todos ellos están presentes en el circuito de Barcelona-Cataluña para no perderse una cita histórica.

Pecco Bagnaia ha recurrido a las construcciones de Lego para relajarse y evadirse de todo el ruido que genera la pelea final por el título de campeón del mundo de MotoGP. El jueves por la tarde comenzó el Batmóvil de la serie clásica de TV (149,99 euros), que consta de 1.822 piezas, y dos horas después ya había completado el 75% de la construcción de bloques. “Es adictivo, cuando comienzas no puedes parar”, ha confesado entre risas.