Álex Márquez apuesta por Marc y Ducati para reinar en MotoGP: "Si hasta con un triciclo va rápido"

El adiós de Marc Márquez a Honda ha supuesto un auténtico terremoto dentro de MotoGP tras romperse una unión de más de una década de duración. Ahora el catalán tendrá la oportunidad de subirse a los lomos de una Ducati, con la que puede aspirar a repetir reinado en la clase reina.

Las dudas se han cernido sobre la nueva apuesta de Marc Márquez para continuar en MotoGP. Allí compartirá equipo junto a una persona que conoce al dedillo, su hermano Álex Márquez. El menor de los dos ya ha disputado este año el Mundial de Motociclismo a bordo de una Ducati, por lo que ha dado nuevos detalles acerca de cómo puede vivir el ocho veces campeón del mundo.

"Es bastante pronto para hacer predicciones, pero yo creo que sí. Es cierto que Valencia es un circuito que se le da muy bien y creo que la adaptación le fue rápido. Sé cómo es Marc: le das un triciclo y va rápido. Es pronto para hablar de ello, pero creo que, con su experiencia y el punto donde se encuentra, puede luchar por el título", explicó en declaraciones realizadas en Catalunya Radio.

[Marc Márquez, la mejor Ducati en su primer día y un plan: "Sabremos adaptar la moto a él"]

Álex Márquez también resaltó que él no le dio ninguna instrucción a Marc sobre su llegada a Ducati, donde comenzará en el equipo satélite de Gresini. Eso sí, añadió que le dio cierto detalles sobre cómo funcionará la moto a la que se subirá la próxima temporada.

"Yo en ningún momento llegué a decirle ven a Ducati. Marc es muy inteligente, no hace falta decirle nada", apuntó. "Él tenía la duda de si su estilo se adaptaría a la Ducati, pero al final, ves que hay ocho pilotos con estilos distintos y que han ido rápidos con la moto, y esto le ha dado bastante seguridad. Claro está que me preguntaba cosas, pero yo le di mi opinión no tanto como un piloto de Ducati, sino como hermano", concretó.

Álex Marquez también incidió en lo mal que lo ha pasado Marc durante las últimas temporadas. Su hermano ha estado lejos de luchar por el campeonato y, por dicho motivo, decidió rescindir un año antes de lo previsto su unión con Honda y así dar el salto a Gresini.

Motivo de las caídas

Otro de los aspectos que analizó Álex Márquez sobre su hermano fue el de las caídas. Marc, por desgracia, ha besado el asfalto en numerosas ocasiones a lo largo de la temporada, llegando hasta las 29. Esto es algo que achaca a las ganas que tenía por dar su mejor versión y por intentar exprimir al máximo una moto que tenía muchas deficiencias.

"Cuando no llegas al nivel de la otra moto, el piloto tiene que dar el 110%, todo el día por encima de los límites, por eso Marc se ha caído tantas veces este año. Vas por encima de los límites de tu moto, porque tú quieres llegar donde están los otros", señaló Alex sobre los motivos de esas caídas tan habituales.

