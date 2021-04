El debutante Jorge Martín estrena su casillero de poles en MotoGP en la segunda cita en Qatar

“No me lo creo, tío. No me lo creo”. Las primeras palabras de Jorge Martín al llegar al parque cerrado del circuito qatarí de Losail son la reacción a una gesta impresionante. El español, debutante en MotoGP esta temporada en las filas del equipo Pramac Ducati, sólo ha necesitado dos citas para conseguir su primera pole en la categoría reina tras rebajar hasta en tres ocasiones el mejor crono en unas condiciones de pista complicadas debido a una molesta tormenta de arena que ha persistido a lo largo de toda la jornada.

Martín ya dio muestras de sus intenciones en MotoGP en la primera carrera del año con una salida fulgurante, que le llevó de la decimocuarta a la cuarta posición antes de afrontar la primera curva. Después fue perdiendo fuelle y finalizó decimoquinto, sumando su primer punto en la categoría reina.

Los planes del español pasaban por tirar a rueda de Bagnaia, autor de la pole el pasado sábado, pero al final optó por rodar en solitario hasta marcar un registro de 1:53.106 que le llevó directamente a su primera pole en MotoGP.

Tremenda POLE de @88jorgemartin. La primera de su vida en MotoGP. En su segunda carrera. Sencillamente increíble.#DohaGP 🇶🇦 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/0Jm8f4ynAf — DAZN España (@DAZN_ES) April 3, 2021

Martín estará acompañado en la primera línea de la parrilla por Johann Zarco, su compañero de equipo, y Maverick Viñales, ganador de la primera carrera de la temporada.

La segunda línea la completan Jack Miller, Fabio Quartararo y Bagnaia, mientras que la tercera la conforman Aleix Espargaró, Álex Rins y Joan Mir, vigente campeón del mundo.

Decepcionante fue la penúltima posición de Valentino Rossi, que partirá desde la vigésimo primera plaza tras clasificarse cuarto hace sólo una semana.