Jack Miller vuela en MotoGP y se cae otra vez: su enfado lo dice todo

El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), que acabó a siete milésimas del récord absoluto del circuito de Losail durante la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Catar de MotoGP en el circuito de Losail, en la que los diez primeros pilotos acabaron en medio segundo de diferencia, está teniendo, aún así un inicio de temporada de lo más accidentado.

Y es que este sábado en la tercera sesión de libres, Miller cayó al suelo en la curva 15 de su primera vuelta cronometrada. El piloto australiano salió ileso, pero acabó contrariado por ver frenada de ese fondo su vuelta. Es la segunda caída del australiano en tres sesiones.

Miller marcó el viernes un mejor tiempo de 1:53.387, mientras que Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), que se cayó sin consecuencias en la curva quince en su última vuelta, acabó décimo a escasamente medio segundo del piloto de Australia.

Quiere ser protagonista del fin de semana, tiene papeletas para ello... Pero se fue al suelo en el FP3 @jackmilleraus no entiende nada #QatarGP #MotoGP pic.twitter.com/AOnJ8ABK4g — DAZN España (@DAZN_ES) March 27, 2021

"Me siento preparado, no creo que haya que fijarse demasiado en los test, pero la pretemporada ha ido bien y los tiempos nos han salido en los test, pero no deberíamos centrarnos en eso, porque las condiciones pueden cambiar y por eso debemos comenzar desde cero y beneficiarnos de la goma que dejen los pilotos de Moto3 y Moto2", decía Miller hace unos días tras los test de pretemporada.

¿Favoritos?

Entonces, Miller ponía los siguientes favoritos por el título: "si nos fijamos en el final de temporada 2020 son Mir y Morbidelli, que estuvieron rápidos y no han cambiado de moto. Pero diría que Joan más".

Jack Miller dijo sentirse "un poco", líder de Ducati pues dijo ser ahora "el piloto más experimentado y estoy muy satisfecho de tener este rol que tenía Dovizioso el año pasado". Y, al compararse con su compatriota Casey Stoner, que fue campeón del mundo con Ducati en 2007, no dudó al aseverar que "compararme con él es equivocado, porque lo que consiguió en 2007 es algo espectacular e irrepetible".

"La única vez que fui favorito para un título fue en Moto3 y no había conseguido todavía ninguna victoria, ahora me siento más preparado, soy más mayor y más sabio, y conozco a todos los pilotos pero no hay más presión extra en este sentido", incidió Miller.