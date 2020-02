Rossi, sobre la temporada 2021: "Sería bonito hacer equipo con Lorenzo"

La semana pasada saltaba la sorpresa cuando Yamaha confirmaba sus pilotos para la temporada 2021 sin haber empezado aún la 2020. Con la renovación de Maverick Viñales y la subida al primer equipo de Fabio Quartararo, Valentino Rossi no tendrá sitio en el equipo oficial.

Este jueves se ha presentado el equipo de esta temporada con el italiano y el español. Y el tema no ha podido ser otro que la posibilidad de que Rossi de un paso al lado la próxima temporada o baje al equipo satélite.

El nueve veces campeón del mundo cree que ha acertado con la elección que Quartararo, aunque "fue una decisión difícil, porque la consecuencia es que no seguiré en el equipo oficial" y que su primer objetivo es "seguir en 2021". "No fue difícil en el sentido de que no quiero seguir si no soy competitivo. Necesito poner mucho esfuerzo para estar al máximo, los resultados son lo más importante. Pedía apoyo a Yamaha y me dijeron que sí", comentó el italiano.

Lorenzo, el preparador perfecto

Rossi también habló sobre la elección de Jorge Lorenzo como preparador oficial de Yamaha. "Apreté mucho, con Lin Jarvis para hablar con él. Igual algunos dudaban por su final, pero yo dije que con pilotar un día con la Yamaha ya valdría para ver que es competitivo. Y así fue. Ahora se necesita un piloto fuerte, rápido en el equipo de test. Será una gran ayuda para desarrollar la moto en un tiempo más corto", explicó el piloto italiano.

De hecho, no le descarta para la próxima temporada como su compañero. "Se habla mucho de Lorenzo y sería muy bonito un equipo con él, después de tantos años. Pero Morbidelli se vio tapado por Quartararo, pero hizo una gran temporada. Quien más merece el puesto ahora mismo es Morbidelli", concretó el nueve veces campeón del mundo.

