Juan Llansá: "La tozudez de Lorenzo le ha llevado a ganar cinco títulos"

Más de dos décadas trabajando juntos, sufriendo los malos momentos y disfrutando de los éxitos. Juan Llansá (Barcelona, 1961) ha sido el fiel escudero de Jorge Lorenzo desde que ambos se conocieron cuando el piloto español sólo tenía 10 años. Desde entonces, sus caminos nunca se han separado y el hombro del mecánico ha servido para enjuagar las lágrimas del pentacampeón del mundo en más de una ocasión. Tanto es así, que considera a Lorenzo como su tercer hijo y muchas han sido las noches en las que ha dormido en su casa. Llansá luce orgulloso en su pierna derecha los tatuajes que ha grabado en su piel por cada título de MotoGP ganado. Tras 21 años juntos, ahora emprenden caminos por separado tras el anuncio de la retirada de la competición de Lorenzo.

¿Cómo se le ha quedado el cuerpo con la noticia de la retirada de Jorge Lorenzo?

Tengo un hormigueo en el cuerpo que no se me va. Esa sensación contradictoria que se produce cuando tienes una alegría y una decepción. Estoy contento por Jorge, porque creo que ha tomado la decisión correcta; pero también estoy triste porque son 21 años juntos. Ahora no se acaba la relación, pero él tomará un camino y yo otro.

¿Cree que su futuro pasa por seguir vinculado al mundo de las motos?

No lo sé, depende de muchas cosas. Yo, personalmente, no creo que su futuro pase por seguir en el mundo de las motos. Creo que su futuro está fuera de este mundo. Ahora, de momento, quiere disfrutar de la vida.

¿Cuándo le dijo Lorenzo que se retiraba de la competición?

El jueves por la mañana, a primera hora. Si en ese momento me cortan las venas, no me sale sangre.

¿Cree que ha tomado la decisión correcta?

Estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado, pero creo que hubiera sido competitivo tres añitos. Así nos hubiésemos jubilado juntos [risas]. Ahora me toca quedarme aquí solo ante el peligro. Llevo 32 años dando vueltas por el mundo y se acerca el momento de descansar un poco.

Juan Llansá, junto a la Honda RC213V, en el box del equipo Repsol Honda. Repsol

¿Qué recuerdos tiene de la primera vez que vio a Lorenzo?

Tenía 10 años cuando lo conocí. Recuerdo que era muy rápido encima de la moto para lo pequeñajo que era y también me llamó la atención su carácter. El carácter que tiene es lo que le ha llevado a conseguir todo lo que se ha propuesto. Espero que no lo pierda ahora que abandona la competición y que siga siendo Jorge Lorenzo para lo que le puede deparar la vida en el futuro. Esa tozudez de la que siempre ha hecho gala es lo que le ha llevado a ser cinco veces campeón del mundo.

¿Con qué momento se queda de su carrera deportiva?

Sin duda, con los cinco títulos que conseguimos juntos. También me quedo con la carrera en el circuito brasileño de Jacarepaguá, en 2003, donde consiguió su primera victoria mundialista. Me quedo con los buenos momentos que hemos vivido, pero también me quedo con los malos porque son los que te llevan a los buenos. En esos momentos malos es cuando se aprende.

¿En qué posición colocaría a Lorenzo en la historia del motociclismo?

Cada época tiene su mejor piloto. Ahora mismo, dentro de los españoles, está Marc Márquez porque es el que lleva más títulos. A Jorge lo pondría el primero de su época.