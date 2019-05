Jerez vislumbra el resurgir de Lorenzo tras un arranque desafortunado

Desde su llegada al equipo Repsol Honda ha vivido una serie de infortunios, entre lesiones y problemas mecánicos, que le han llevado únicamente a sumar siete puntos después de las tres primeras carreras disputadas. Decimoséptimo en la clasificación provisional de MotoGP, Jorge Lorenzo está empeñado en resurgir en el circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde consiguió su primer podio con Ducati en su primer año vestido de rojo. El español, que este sábado cumple 32 años, se ha quedado a 124 milésimas del mejor tiempo marcado por su compañero de equipo en la primera sesión libre. En la segunda, con un calor sofocante y con poco adherencia en pista, ha finalizado noveno a medio segundo del registro marcado por Danilo Petrucci.

La primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de España ha supuesto uno de los días más competitivos para el mallorquín desde su desembarco en HRC. “Qatar también fue favorable e hice segundo en el primer entrenamiento libre, como aquí. La caída de allí me mermó mucho, por lo que no sabemos qué hubiese pasado sin la caída. Estoy esperanzado y con las ideas más claras; voy a poner toda la carne en el asador”, concede Lorenzo, que sufrió una fisura en una costilla producto de aquella caída durante la tercera sesión libre en Losail, donde llegó todavía renqueante tras ser operado en pretemporada de una fractura en el escafoides de su muñeca izquierda. En su primera carrera vestido de naranja finalizó decimotercero después de sufrir problemas con el embrague en las primeras vueltas.

Lorenzo traza un viraje, durante la primera sesión libre en el circuito de Jerez-Ángel Nieto. David Gómez

“Necesitó más experiencia para encontrar el setting de la moto, para entender diferentes estrategias y para estar más cerca de Marc, que ahora es el más rápido y el favorito. Estamos muy limitados cuando cambias de moto, porque cada vez hay menos entrenamientos en pretemporada. Todavía no estoy muy cómodo en la posición sobre la moto y los brazos se me cansan un poco en las frenadas. En este sentido, estamos limitados porque no podemos cambiar más la moto”, razona Lorenzo tras finalizar cuarto en la primera jornada del Gran Premio de España.

“Lorenzo tiene mucha confianza entrando en curva. La Honda no es una moto fácil para coger esta confianza. El paso por curva que tiene no es nada nuevo. Es increíble, deja el freno muy pronto y continúa girando. Si yo freno donde él, no giro”, asegura Marc Márquez, quien no descarta que su compañero de equipo finalice primero tras la tercera sesión libre del sábado.

Jerez es una buena oportunidad para el resurgir de Lorenzo, después de que el Termas de Río Hondo finalizase duodécimo tras sufrir un problema en el limitador de la velocidad que le relegó a la última posición en las primeras vueltas de la carrera. Peor fueron las cosas en Austin, donde se vio obligado a retirarse tras detener su moto por un problema de electrónica.