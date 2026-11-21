Verstappen 'hereda' la pole del sancionado Antonelli en el GP de Las Vegas con Alonso y Sainz en las últimas posiciones

Max Verstappen arrancará con el horizonte despejado bajo los neones de Las Vegas. El neerlandés de Red Bull, que ya sabe lo que es reinar en la Ciudad del Pecado con sus triunfos en 2023 y 2025, partirá desde la 'pole position' este sábado. A su lado, en una primera fila que promete chispas, le escoltará el Mercedes del británico George Russell.

Sin embargo, para entender esta parrilla de salida hay que mirar la tabla de penalizaciones. El más rápido sobre el asfalto fue, en realidad, el flamante campeón del mundo Kimi Antonelli.

El italiano de Mercedes dio una nueva exhibición al parar el crono en 1:33.893, fulminando a Verstappen por 258 milésimas y a su compañero Russell por 331. El problema para el campeón es que su monoplaza estrena el sexto motor de la temporada, lo que conlleva una sanción de cinco puestos que le obligará a salir sexto.

ESTE CHAVAL ES EL MÁS LISTO DE TODOS 🔥🔥🔥 ANTONELLI COGE UN REBUFO BESTIAL Y HACE LA POLE. Verstappen saldrá 1º por la sanción a Kimi de 5 posiciones #LasVegasDAZNF1 🇺🇸 https://t.co/4PV0ZM5JsL — DAZN España (@DAZN_ES) November 21, 2026

La vuelta mágica de Antonelli tuvo, además, tintes épicos. Tras pasar por debajo del radar en los ensayos y las primeras tandas eliminatorias, el italiano se vio atrapado en una vuelta de instalación de puro infarto.

Tuvo que dejar pasar a varios rivales para buscar aire limpio y acabó acelerando a fondo para cruzar la meta a un solo segundo de que cayera la bandera a cuadros. "Va a estar muy justo", le había advertido por radio su ingeniero, el mítico Peter 'Bono' Bonnington. Dicho y hecho. Pese al castigo, es la octava vez en el año que Antonelli lidera una clasificación.

Justo detrás de la primera fila, Lando Norris (McLaren) firmó el cuarto mejor tiempo y saldrá tercero, compartiendo la segunda línea con el francés Isack Hadjar (Red Bull). Un poco más atrás, el argentino Franco Colapinto (Alpine) se erigió como la gran revelación de la noche al meterse en la décima plaza, justo a la estela de su compañero Pierre Gasly.

Día para olvidar

La cruz de la moneda bajo la esfera del 'Sphere' se la llevó Ferrari. La Scuderia protagonizó el gran patinazo del viernes al quedarse a las puertas de la Q3. Charles Leclerc (11º) y Lewis Hamilton (12º) cayeron eliminados antes de tiempo, lastrados en el caso del monegasco por un costoso error en la curva 7 durante su último intento.

Tampoco hubo milagros para los españoles, víctimas de la evidente falta de ritmo de sus monoplazas. Carlos Sainz rompió su idilio particular con Las Vegas -donde nunca había bajado del sexto puesto- y se quedó fuera de la Q3 con su Williams. Aunque clasificó decimocuarto, el madrileño arrancará al fondo del pelotón tras recibir una penalización de diez posiciones por cambiar el turbomotor.

DEBACLE DE FERRARI EN LAS VEGAS 🤯 LECLERC Y HAMILTON CAEN ELIMINADOS EN LA Q2 ❌ #LasVegasDAZNF1 🇺🇸 https://t.co/jSoWXmoc1N — DAZN España (@DAZN_ES) November 21, 2026

Por su parte, el Aston Martin de Fernando Alonso volvió a sufrir de asfixia crónica en un circuito de infinitas rectas. El asturiano cayó en la Q1 y finalizó decimonoveno, superado incluso por el Cadillac del mexicano Sergio Pérez. Ambos, eso sí, pescarán un puesto de salida gracias a la penalización de Sainz. Para constatar el drama de Aston Martin, su compañero Lance Stroll acabó vigesimoprimero.

La última guerra del año

Con el Mundial resuelto a favor de Antonelli desde el GP de México, el gran aliciente de las tres carreras restantes es la batalla por la medalla de plata. Verstappen lidera esa tabla con 279 puntos, aunque el tetracampeón ya ha dejado claro que pelear por ser segundo no le quita el sueño.

Quien sí tiene hambre es Russell (262), que busca sellar el primer doblete general de Mercedes desde la anómala temporada 2020. Por detrás, Hamilton (261) y Leclerc (249) libran su particular duelo de orgullo en medio de un clima frío en el garaje de Ferrari, con un Lando Norris (246) que también conserva opciones matemáticas.

El primer asalto de esta guerra final se disputará este sábado a partir de las 20:00 hora local (04:00 GMT del domingo). Un escenario donde, hasta la fecha, solo Verstappen (2023 y 2025) y el propio Russell (2024) saben lo que es descorchar el champán.