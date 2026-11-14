Veronica, madre de Antonelli (20): "A Kimi aún le damos la paga. Tiene un presupuesto mensual que debe respetar"

Los padres de Kimi Antonelli tienen una idea muy clara: el título que su hijo conquistó hace unas semanas en México no debe cambiar su forma de vida.

Aunque el éxito sí supone un antes y un después para el joven piloto, Marco Antonelli y Veronica Pomaro tienen claro que su papel es acompañarle en esta nueva etapa, ayudarle a mantener los pies en el suelo y enseñarle a administrar correctamente su patrimonio.

El propio Kimi también contribuye a que esto sea así. El italiano tiene muy claro en qué tipo de persona no quiere convertirse y es consciente de la importancia de conservar los valores que le han acompañado hasta ahora.

No quiere que la fama ni los éxitos deportivos le hagan perder la perspectiva. Su madurez, poco habitual para alguien de su edad, también juega a su favor. Sin embargo, como sucede en otros casos, el entorno familiar resulta fundamental.

Un buen ejemplo es la manera en la que sus padres le están ayudando a gestionar sus primeros ingresos millonarios y la popularidad que ha alcanzado en el mundo del motor.

Kimi Antonelli celebra la victoria en el GP de Estados Unidos. Reuters

La implicación de Marco y Veronica ha llegado hasta el punto de establecer con su hijo un acuerdo económico que funciona a modo de paga mensual, conocida en Italia como 'paghetta'. Este concepto se ha convertido en uno de los temas más comentados en el país transalpino durante las últimas semanas, a raíz del éxito del joven piloto.

La fórmula que han elegido es sencilla: el dinero pertenece exclusivamente a Kimi, pero sus padres han acordado con él un límite mensual de gastos que debe respetar. El objetivo no es controlar su patrimonio, sino enseñarle a administrar sus ingresos, ahorrar y pensar en su futuro económico una vez que termine su trayectoria en la Fórmula 1.

De esta manera, también buscan que el joven mantenga un estilo de vida parecido al que llevaba antes de alcanzar la cima del automovilismo y que el éxito no termine modificando su personalidad.

"Veronica y yo nunca hemos dejado de trabajar, aunque mucha gente piense que no hacemos nada. Lo único que ha cambiado respecto al pasado es que ahora también tenemos que estar pendientes de Kimi. A él nunca se le ha subido a la cabeza y no está interesado ni en la fama ni en el dinero. Pensad que todavía cobra una paga", explicó hace unas semanas su padre, Marco Antonelli, a varios medios italianos.

Su madre también confirmó la existencia de este acuerdo y detalló cómo funciona en el día a día. "Tiene un presupuesto mensual que debe respetar. Si se va de vacaciones, sabe que no puede sobrepasarlo. No será así para siempre, pero todavía es joven.

A Kimi le parece bien y ahora su única preocupación son los coches. De hecho, a veces dice que le gustaría comprarse algún coche", comentó Veronica a la prensa italiana.

El acuerdo con su hijo

Las declaraciones de los padres despertaron bastante curiosidad en Italia y generaron algunas dudas sobre la gestión del dinero del piloto. Por ello, Marco Antonelli volvió a pronunciarse para aclarar que no son ellos quienes administran los ingresos de Kimi ni disponen de su patrimonio.

Se trata simplemente de un límite de gasto mensual pactado entre ambas partes.

Ante las críticas y comentarios que surgieron al conocerse esta medida, el padre del campeón quiso dejar claro que nadie está utilizando el dinero de su hijo. "Mucha gente se ha burlado de ello. Nadie toca el dinero de nuestro hijo. Yo siempre pago por él, aunque sea piloto de F1. Para mí es inconcebible que un hijo tenga que pagar por sus padres", aseguró.

Marco también explicó que esta fórmula tiene una finalidad principalmente educativa y pretende evitar que Kimi desarrolle malos hábitos financieros por disponer de grandes cantidades de dinero a una edad tan temprana.

"La 'paga' es una forma de enseñarle a ahorrar y a gestionar el dinero con sensatez. El dinero es suyo y nadie lo toca, pero tiene un límite de gasto mensual. Queremos evitar que de mayor se convierta en un derrochador y que, al final de su carrera, se encuentre sin nada, como les ha ocurrido a otros campeones", señaló.

Además, el padre del piloto destacó que el acuerdo tiene en cuenta las circunstancias particulares de su hijo, que, pese a su juventud, viaja constantemente por todo el mundo debido a sus compromisos deportivos.

"Kimi sabe cuánto puede gastar y se ajusta a esa cantidad al llegar a final de mes. Tenemos un acuerdo que tiene en cuenta su vida como un chico de veinte años que viaja por todo el mundo. Aprender a ahorrar es algo completamente normal para un joven, aunque gane mucho dinero. Esto también forma parte de su educación", añadió.

A pesar de haberse convertido en campeón del mundo de Fórmula 1, Antonelli sigue siendo un joven de 20 años que tiene mucho camino por recorrer y numerosas lecciones que aprender fuera de los circuitos. En ese proceso, el papel de sus padres resulta esencial. Contar con un entorno que le ayude a mantener la perspectiva, le señale sus errores y le acompañe tanto en los buenos como en los malos momentos puede marcar una gran diferencia en la carrera de cualquier deportista.

En el caso del piloto italiano, ese respaldo familiar parece estar muy presente. Una educación basada en la responsabilidad y la sensatez puede acabar siendo tan importante para su futuro como cualquiera de sus éxitos deportivos.

Otro aspecto llamativo de la situación económica del joven campeón es que, pese a haber alcanzado la cima de la Fórmula 1, no figura entre los pilotos mejor pagados de la parrilla.

Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, celebra su victoria en el Gran Premio de España. Reuters

Marco Antonelli abordó esta cuestión en una entrevista concedida a la agencia de noticias italiana 'Adnkronos', donde recordó que su hijo todavía está dando sus primeros pasos en la categoría.

"Es un rookie, no gana decenas de millones de euros", explicó su padre.

El hecho de encontrarse todavía en su segunda temporada en la Fórmula 1 y de haber completado un primer curso con resultados irregulares influye en las condiciones económicas de su contrato. Por ello, distintas estimaciones de portales especializados sitúan a Antonelli en la parte baja de la clasificación salarial de la parrilla.

Según esas informaciones, el italiano ocuparía el puesto 17 entre los 22 pilotos, con un salario base aproximado de dos millones de euros. Una cifra que contrasta con su condición de campeón del mundo, pero que también refleja su todavía corta trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.