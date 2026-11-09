La exhibición de Alonso que arrincona a Aston Martin: "No es divertido pilotar con otras herramientas que el resto"

Fernando Alonso no da puntada sin hilo. En el exigente y siempre impredecible trazado de Interlagos, el piloto asturiano volvió a demostrar por qué sigue siendo considerado uno de los mayores talentos de la parrilla de la Fórmula 1.

Su reciente exhibición en el Gran Premio de Brasil no fue únicamente una demostración de pilotaje puro bajo presión, sino un mensaje contundente, un dardo envenenado que cruzó el Atlántico directo hacia las oficinas de Aston Martin en Silverstone.

El bicampeón del mundo dejó claro que él sigue estando preparado para la batalla de la zona noble; ahora es el equipo quien debe asumir su responsabilidad y entregarle un monoplaza a su altura.

D DE DOMINGO D DE DOMADA D DE DON FERNANDO ALONSO DÍAZ LA PASADA QUE LE HA HECHO A HAMILTON POR FUERA NO TIENE NINGÚN TIPO DE SENTIDO 🔥🔥🔥🔥 #BrasilDAZNF1 🇧🇷 https://t.co/ChquNiZoC1 — DAZN España (@DAZN_ES) November 8, 2026

Alonso extrajo hasta la última gota de potencial de un coche que, a día de hoy, está lejos de ser la máquina competitiva que la escudería proyectaba a principios de año. El AMR26 ha sufrido a lo largo de los últimos meses problemas crónicos de desarrollo, falta de carga aerodinámica y una alarmante incapacidad para seguir el vertiginoso ritmo de evolución de sus rivales directos.

Sin embargo, en manos del español, esas graves carencias parecieron difuminarse momentáneamente sobre el siempre complicado asfalto brasileño.

Esa capacidad de superación frente a la adversidad técnica es, precisamente, lo que frustra y engrandece al ovetense a partes iguales. Consciente del doble rasero con el que a veces se evalúa su rendimiento debido a su veteranía, Alonso no dudó en alzar la voz para defender su vigencia y denunciar la presión invisible que soporta.

"Existe esa fina línea de cuando hago cosas excepcionalmente es normalidad, pero cuando hago cosas normales soy muy viejo", sentenció.

Ultimátum de cara al futuro

Pero la paciencia del guerrero tiene un límite. La magia en las manos de un piloto no puede compensar eternamente los graves fallos de correlación del túnel de viento. La frustración del asturiano no nace de la falta de motivación, sino de la tremenda impotencia que supone luchar en inferioridad de condiciones mecánicas contra las potencias de la categoría.

Es aquí donde la clase magistral impartida en Brasil cobra su verdadero significado: no fue un milagro aislado ni un golpe de suerte bajo la lluvia, sino un sonoro golpe sobre la mesa para exigir la reacción inmediata de su escudería.

Fernando Alonso, durante el Gran Premio de Brasil. REUTERS

Alonso fue tajante al evaluar su situación actual y el horizonte que le espera a la estructura británica de cara a los próximos meses. "Simplemente vengo a hacer mi trabajo. No es divertido pilotar con herramientas distintas al resto, no lo disfruto. El año que viene hay que cerrar la brecha en torno al entorno competitivo", advirtió el español.

Alonso sigue hambriento y su instinto depredador permanece intacto a pesar de las dificultades. Él ya ha puesto su parte del trato sobre la pista. Ahora, el reloj corre en contra de Lawrence Stroll y de toda la cúpula técnica de Aston Martin.

Si quieren retener la ilusión y aprovechar el talento de un gigante del automovilismo, tendrán que construirle, de una vez por todas, las armas necesarias para luchar en igualdad.