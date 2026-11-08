Verstappen y Hadjar escoltaron al piloto de McLaren en un aciago domingo bajo la lluvia para Alonso (12º) y Sainz (19º).

El caos de Interlagos corona a Norris y deja a Fernando Alonso sin premio tras una exhibición pasada por agua

Interlagos nunca defrauda y la carrera más impredecible y vibrante de lo que llevamos de temporada 2026 tuvo un vencedor con mayúsculas: Lando Norris.

El piloto de McLaren capeó un auténtico temporal estratégico y meteorológico para sumar su tercera victoria del año, reinando sobre el asfalto cambiante de Sao Paulo por delante de unos formidables Red Bull.

Max Verstappen firmó una remontada épica desde la penúltima posición de la parrilla para ser segundo, mientras que un combativo Isack Hadjar cerró un podio espectacular para los austriacos en una tarde llena de alternativas.

INTERLAGOS NUNCA DEFRAUDA 😍 ¡VICTORIA DE NORRIS EN MEDIO DEL CAOS! ¡VERSTAPPEN TERMINA 2º DESPUÉS DE SALIR 21º! 🚀 #BrasilDAZNF1 🇧🇷 https://t.co/Pv5sbrYIMa — DAZN España (@DAZN_ES) November 8, 2026

La lluvia, protagonista indiscutible de todo el fin de semana en Brasil, empapó la pista minutos antes de la salida, obligando a todos los pilotos a montar neumáticos intermedios y abriendo el abanico de las estrategias.

Norris, que partía desde la pole por tercer año consecutivo en este trazado, vio cómo el ya coronado campeón del mundo, Kimi Antonelli, le adelantaba con extrema facilidad en los primeros metros.

El joven prodigio de Mercedes dominó el primer tercio de la prueba con autoridad, marcando el ritmo a su antojo, pero la Fórmula 1 no perdona errores, y mucho menos en el siempre traicionero y resbaladizo asfalto paulista.

Con el paso de las vueltas, el carril de carrera se fue secando rápidamente y llegaron los inevitables pasos por boxes para montar neumáticos de seco. Fue en ese momento crítico cuando la flecha de plata de Antonelli empezó a descoserse por las costuras.

Un coche descompensado y muy difícil de domar le hizo cometer un error de bulto, colándose en las icónicas 'Eses de Senna' y sirviendo en bandeja la pista libre a Norris. A partir de ese instante, el piloto inglés impuso su ley, gestionó los tiempos y no dio opción a sus perseguidores.

LA SUERTE QUE HA TENIDO HAMILTON DE NO ESTAMPARSE CONRA EL MURO 😱😱😱 #BrasilDAZNF1 🇧🇷 https://t.co/F00FnQoSZI — DAZN España (@DAZN_ES) November 8, 2026

Tampoco acompañó la suerte a su compañero George Russell, quien desperdició un podio más que factible con un inoportuno trompo a la salida del pit-lane cuando la carrera más se apretaba.

Por detrás, el gran animador de la jornada fue Max Verstappen. El neerlandés, penalizado por múltiples cambios en su unidad de potencia que lo relegaron al fondo de la parrilla, sacó el martillo desde el inicio.

Su ritmo fue abrumador, devorando rivales por el interior y el exterior hasta alcanzar un monumental segundo puesto que recordó a su histórica exhibición bajo la lluvia en 2024.

Hadjar, sin complejos en el segundo Red Bull, se aferró con uñas y dientes al tercer escalón, demostrando que la estructura de las bebidas energéticas sigue teniendo mucho que decir.

Cuando la lluvia volvió a arreciar a diez giros del final, Mercedes ordenó a sus pilotos intercambiar posiciones debido a que Antonelli rodaba de forma muy errática bajo el aguacero, finalizando Russell cuarto y Kimi quinto.

A pesar de los contratiempos, a la escudería alemana le bastó este resultado para asegurar matemáticamente su noveno título de Constructores ante una versión muy cómica de Ferrari, que incluyó un aparatoso trompo de Lewis Hamilton.

Recital sin premio

Pero si hubo un piloto que levantó a la afición de sus asientos en las gradas y en las casas, ese fue Fernando Alonso. El asturiano, en unas condiciones donde las manos logran maquillar la evidente falta de prestaciones de su Aston Martin, se había colado de forma brillante en la Q3 del sábado.

En carrera, cedió terreno inicial tras un toque provocado por Oliver Bearman, pero pronto sacó a relucir su genio cazando víctimas bajo el agua. Su momento estelar llegó en la vuelta 11, firmando un adelantamiento antológico por fuera sobre Hamilton en la curva 4 que hizo vibrar a los aficionados.

D DE DOMINGO D DE DOMADA D DE DON FERNANDO ALONSO DÍAZ LA PASADA QUE LE HA HECHO A HAMILTON POR FUERA NO TIENE NINGÚN TIPO DE SENTIDO 🔥🔥🔥🔥 #BrasilDAZNF1 🇧🇷 https://t.co/ChquNiZoC1 — DAZN España (@DAZN_ES) November 8, 2026

Lamentablemente, el descomunal esfuerzo físico y de pilotaje del bicampeón español se quedó sin botín. Una primera parada demasiado tardía y una nula reacción estratégica del muro frente a rivales directos como Pierre Gasly lo dejaron atrapado en el tráfico, quejándose amargamente por la radio de la falta de energía en su monoplaza.

Alonso cruzó la meta duodécimo, justo por delante del Alpine de Franco Colapinto. Fue una tarde de vaciarse sin recompensa en los puntos, pero dejando claro por qué sigue siendo una referencia absoluta en la parrilla.

Mucho peor lo pasó Carlos Sainz, quien vivió un auténtico calvario con un Williams muy necesitado de carga aerodinámica en mojado, terminando completamente descolgado en la decimonovena plaza de una carrera que pasará a la historia de este 2026.